Щоб не заразити інших. Як правильно прибирати в домі, коли там хтось хворіє

Дезінфекція важливіша за звичайне прибирання

Під час епідемії чи після захворювання не достатньо просто прибрати, необхідно провести ретельну дезінфекцію. Віруси можуть залишатися на поверхнях навіть після звичайного прибирання, тому важливо використовувати спеціальні дезінфектанти.

Шукайте засоби з позначкою "дезінфектант" або створіть власний розчин із розведеного відбілювача. Не варто економити на цьому етапі: наприклад, антибактеріальний спрей є ефективним засобом, і ви можете придбати його за доступною ціною.

Почніть з того, щоб прибрати поверхні звичайним мильним розчином, а потім обов'язково продезінфікуйте їх. Це допоможе запобігти подальшому поширенню хвороб у вашому домі.

Які поверхні потрібно обробляти в першу чергу

Під час захворювання важливо не намагатися прибрати все одразу, а зосередитись на найбільш контактних поверхнях. Це дверні ручки, туалет, крани та всі тверді поверхні у ванній.

Також варто приділити увагу кухні, де можна знайти багато мікробів на посуді, холодильних ручках, апаратах і столах. Особливо важливо чистити все, що контактувало з хворим, зокрема предмети, якими він користувався.

Не забувайте про телефон, пульт дистанційного керування, клавіатуру та інші пристрої, які часто тримають у руках. Ці поверхні повинні бути оброблені та продезінфіковані, щоб мінімізувати ризик зараження.

Як мити тканини та постільну білизну

Всі тканини, з якими контактував хворий, необхідно ретельно прати. Це стосується рушників, постільної білизни, одягу та м'яких іграшок. Найкраще прати ці речі на найгарячішому режимі в пральній машині, щоб убити бактерії та віруси.

Якщо є можливість, використовуйте дезінфекційний миючий засіб. Протягом хвороби змінюйте наволочки та рушники кожен день, щоб уникнути повторного зараження. Після того, як хвороба відступить, обов'язково пройдіться по всьому дому, перевіривши всі тканини та прання.

Прибирання під час хвороби - важлива частина одужання (фото: Freepik.com)

Регулярне прибирання під час хвороби

Коли ви чи ваші близькі хворіють, важливо регулярно прибирати та вивозити сміття. Потрібно обробляти сміттєві баки дезінфекційними засобами після кожного вивезення сміття.

Окрім цього, варто щодня мити поверхні в домі, щоб запобігти накопиченню бактерій. Якщо у вас немає можливості зробити повне прибирання, хоча б протріть найбільш використовувані поверхні дезінфектантом.

Проблема вірусів у тому, що вони можуть залишатися на поверхнях протягом кількох днів, тому чим швидше ви почнете дезінфікувати свій будинок, тим менше шансів на поширення інфекції. Пам'ятайте, що регулярне прибирання є важливим етапом боротьби з хворобами.

Як використовувати різні засоби для прибирання

Під час прибирання будинку після хвороби важливо використовувати різні серветки або губки для кожної кімнати. Це допоможе уникнути перенесення бактерій з одного приміщення в інше. Використовуйте одноразові рукавички, щоб не поширювати інфекцію на руки.

Обов'язково перевіряйте і дезінфікуйте всі предмети, якими часто користується хворий, такі як пульти, телефони та комп'ютери. Краще використати окремі серветки для кожної поверхні, щоб гарантувати максимальну ефективність прибирання. Зазначте для себе, які поверхні потребують найчастішої обробки.

Профілактика і підтримка чистоти після хвороби

Навіть після того, як хвороба відступить, важливо продовжувати підтримувати чистоту та регулярно дезінфікувати всі поверхні. Протягом прибирання не забувайте про інші частини будинку, такі як дверні ручки та вимикачі світла.

Продовжуйте змінювати рушники та постільну білизну на нові, особливо якщо хворий ще не зовсім одужав. Для додаткової безпеки можна використовувати антивірусні засоби для дому.

Важливо продовжувати дезінфекцію принаймні два тижні після того, як хвороба вийшла з дому, адже віруси можуть залишатись активними протягом цього часу. Ретельне прибирання після хвороби допоможе запобігти повторному зараженню та поширенню інфекції серед членів родини.