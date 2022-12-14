Щоб відродити село: на Черкащині людям пропонують житло "за спасибі"

Мешканець села Івківці Черкаської області Назар Лавриненко пропонує переселенцям безкоштовне житло. Колись він купив тут кілька порожніх будинків, а тепер хоче відродити село козацького краю.

Село практично вимерло

Як розповів Назар, колись у селі проживало близько 700 людей і вирувало життя, а сьогодні він один із півсотні людей, хто тут залишився.

Тут є близько 20-30 дворів, де всі будинки залишені жителями. Деякі з них Назар купив кілька років тому. Тепер готовий їх віддати переселенцям безкоштовно.

Які умови у селі

Умови у селі – непогані. Наприклад, в одному будинку є робоча піч і колодязь із чистою водою. Є можливість заготувати дрова та обігріти будинок. В іншому будинку також можуть жити переселенці. Колись це був дитячий садок, з меблів усередині тільки найголовніше. Також є санвузол, зручні ліжка, тобто все для нормальної та комфортної зимовки.

У селі Івківці можна безкоштовно жити переселенцям (фото: suspilne.tv)

Магазин з продуктами в Івківцях доступний тричі на тиждень.

"Хотілося б, щоб тут були люди, які дійсно хочуть жити в селі, які вміють жити в селі, бажають жити в селі. Тому що тут є своя специфіка. Тут городянам, які звикли до квартир, робити нічого", - сказав Назар.