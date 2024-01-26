"Щоб не було дітей патріотів". Заморожену сперму військових хочуть утилізувати, вдови протестують

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію медичного адвоката Олени Бабич у Facebook .

Що відомо про заборону

"На днях консультувала вдову військовослужбовця. Молодий хлопець, мріяли мати дітей. Кріоконсервували сперму перед тим, як йти на фронт. Оформили всі необхідні документи - договір, довіреність на дружину, заяву щодо використання сперми для народження такої бажаної спільної дитини. Чоловік загинув", - пише Бабич.

Вона зазначає, що нещодавно наші законодавці прийняли закон, яким заборонили використовувати сперму військового після його загибелі. З березня клініки будуть зобовʼязані її утилізовувати. Причиною такого рішення начебто стала фінансова складова кріоконсервації біологічного матеріалу військовослужбовців.

"От як пояснити вбитою горем жінці, яка буквально пару місяців назад оформлювала з чоловіком документи, щоб народити дитину, що поки її чоловік боронив державу і загинув, наші законотворці буквально позбавили його права бути батьком після своєї смерті?", - говорить адвокат.

При цьому вона додає, що не може зрозуміти мотиви прийняття цієї заборони. Держава замість того, щоб запропонувати легальний варіант, примушує вдів шукати "обхідні шляхи", щоб мати таку бажану дитину від коханого чоловіка, який загинув, захищаючи цю саму державу.

Реакція українців

На публікацію Бабич відреагувало багато українців, більшість із них залишають гнівні коментарі. Дехто намагається знайти логічне пояснення таким діям влади.

Що пишуть українці у коментарях:

це не таке просте і однозначне питання…І якщо бути прискіпливим, то дія цього закону поширюється на випадки профінансовані державою, а не на всі випадки кріоконсервації…

все зрозуміло - колаборанти потурбувалися - не дозволити народжувати дітей патріотів

а у маленькому Ізраїлі навпаки прийняли закон, який унормовує посмертний забір сперми

тобто, нас продовжують вбивати навіть після нашої смерті? Щоб ні нащадків наших, ні духу нашого, від нас не залишилося? Гадав, що держава повинна бути зацікавлена у збільшенні свого населення, тим паче під час кровопролитної війни, скільки б їй це не вартувало

знаю, що в США це обов'язкова процедура для всіх військових. Безкоштовна. Наша влада боїться, що після перемоги дружини захочуть пільг. А якщо ще будуть забирати 18 річних, то які діти?

цей закон потрібно оскаржувати, аж до Конституційного суду, і просити вжити заходів забезпечення позову, шляхом заборони утилізації. Або ж везти до іншої країни

Реакція українців на пост Бабич (скриншот)

На пост також відреагувала військова Анастасія Блищик, яка втратила на війні коханого Олександра Махова.

Реакція військової на пост Бабич(скриншот)

Реакція журналістки на прийнятий закон (скриншот)

На пост відреагував один з авторів законопроекту

Після розголосу у пресі інформації про заборону на використання біоматеріалу загиблих військових на це відреагував один з авторів цього законопроекту та глава профкомітету Михайло Радуцький.

"Ми вважаємо, що кожен Герой має право на продовження свого роду - і не має бути формального, суто бюрократичного підходу до цього питання щодо загиблих Героїв. Якщо сучасна медицина дозволяє це зробити, і якщо цього бажає родина, то будь-які бюрократичні перепони мають бути зняті", - написав Радуцький у Facebook.

Він додав, що якщо родинам Героїв говорять, що є якісь проблеми зі зберіганням біологічного матеріалу і його можуть знищити, то до березня цю проблему точно приберуть.

"Ми зацікавлені в тому, щоб кожен Герой мав продовження свого роду. Це справедливо і це чесно перед людьми, які віддали життя за свою країну", - написав чиновник.