"Чтобы не было детей патриотов". Замороженную сперму военных хотят утилизировать, вдовы протестуют

Украинцы массово возмущаются решением депутатов запретить вдовам военных рожать детей, используя для этого замороженную сперму мужа. Весь биоматериал, который уже собрали, планируют утилизировать.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию медицинского адвоката Елены Бабич в Facebook .

Что известно о запрете

"На днях консультировала вдову военнослужащего. Молодой парень, мечтали иметь детей. Криоконсервировали сперму перед тем, как идти на фронт. Оформили все необходимые документы - договор, доверенность на жену, заявление об использовании спермы для рождения столь желанного общего ребенка. Мужчина погиб", - пишет Бабич.

Она отмечает, что недавно наши законодатели приняли закон, запретивший использовать сперму военного после его гибели. С марта клиники будут обязаны ее утилизировать. Причиной такого решения вроде бы как стала финансовая составляющая криоконсервации биологического материала военнослужащих.

"Вот как объяснить убитой горем женщине, которая буквально пару месяцев назад оформляла с мужем документы, чтобы родить ребенка, пока его муж защищал государство и погиб, наши законотворцы буквально лишили его права быть отцом после своей смерти?", - говорит адвокат.

При этом она добавляет, что не может понять мотивы принятия этого запрета. Государство вместо того, чтобы предложить легальный вариант, заставляет вдов искать "обходные пути", чтобы иметь такого желанного ребенка от любимого мужчины, который погиб, защищая это самое государство.

Реакция украинцев

На публикацию Бабич отреагировали много украинцев, большинство из них оставляют гневные комментарии. Некоторые пытаются найти логическое объяснение таким действиям власти.

Что пишут украинцы в комментариях:

это не такой простой и однозначный вопрос… И если быть придирчивым, то действие этого закона распространяется на случаи, профинансированные государством, а не на все случаи криоконсервации…

все понятно - коллаборанты позаботились - не позволить рожать детей патриотов

а в маленьком Израиле наоборот приняли закон, нормирующий посмертный забор спермы

то есть, нас продолжают убивать даже после нашей смерти? Чтобы ни потомков наших, ни духа нашего от нас не осталось? Думал, что государство должно быть заинтересовано в увеличении своего населения, тем более во время кровопролитной войны, сколько бы ему это ни стоило.

знаю, что в США это обязательная процедура для всех военных. Бесплатная. Наши власти боятся, что после победы жены захотят льгот. А если еще будут забирать 18-летних, то какие дети?

этот закон следует обжаловать, вплоть до Конституционного суда, и просить принять меры обеспечения иска, путем запрещения утилизации. Или везти в другую страну

Реакция украинцев на пост Бабич (скриншот)

На пост также отреагировала военная Анастасия Блищик, потерявшая на войне любимого Александра Махова.

Реакция военной на пост Бабич (скриншот)