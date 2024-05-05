Що зробити зі шкаралупою освячених писанок, щоб не осквернити символ Великодня

Писанки і крашанки є символом Великодня, вони здавна мали сакральне значення й були частинкою багатьох обрядів. Тому навіть шкаралупу від них не можна просто викинути, особливо якщо ці яйця були освячені.

РБК-Україна (проект Styler) розпитало кандидатку історичних наук та етнологиню Інституту народознавства НАН України Анастасію Кривенко про те, що робили зі шкаралупою писанок і крашанок у давнину.

Що робили зі шкаралупою писанок і крашанок в давнину

"Шкаралупи від крашанок могли дати склювати курям, щоб ті мали здорових курчат. Їх, а також кістки від поросяти, яке теж освячували на Великдень, могли закопати десь в городі. Предки вірили, що з них виросте квітка марена чи маруна, яка вважалась сильним оберегом від нечистої сили. А ще вірили, що великодньою крашанкою можна загасити пожежу", - розповіла Кривенко.

Також у давнину багато людей зберігали шкаралупи від освячених яєць разом із крихтами від паски, їх тримали на покутті біля образів.

"Як були якісь небезпеки чи хвороби, крихти паски їли, ними обсипали хату, або згодовували корові, щоб та була здорова і її відьма не чіпалася", - говорить науковиця.

У давнину на Великдень шкаралупи від перших писанок кидали у річку чи іншу водойму. Предки вірили, що до поминального тижня вода донесе шкаралупи до покійників і вони дізнаються, що настало свято Господнього воскресіння.

Чи можна викидати шкаралупу від освячених яєць

Викидати шкаралупу від освячених яєць вважається гріхом, хоча деякі священники наголошують, що це лише оболонка великоднього продукту, яка після освячення не стає святинею. Але якщо на писанці містять зображення святих, то такі наклейки краще спалити разом зі шкаралупою.

Також можна закопати шкаралупу у місці, де ніхто не ходить. Найкраще це зробити біля коріння фруктових дерев - так ви ще й підживите рослину, адже у шкаралупі є багато кальцію.

Шкаралупи від освячених писанок і крашанок можна промити, просушити і перетерти у порошок, яким надалі можна посипати кімнатні рослини, як добривом.