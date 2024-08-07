Що вміє Windows, а Macbook - ні: 7 ключових відмінностей

Налаштування контекстного меню правою кнопкою миші

Простота і універсальність контекстного меню правою кнопкою миші в Windows є свідченням налаштування користувача. Користувачі Windows можуть легко додавати або видаляти опції, адаптуючи меню до своїх конкретних потреб.

У різкому контрасті macOS не має вбудованого механізму налаштування контекстного меню, залишаючи користувачів з більш стандартним набором опцій. Ті, хто цінує індивідуальний та ефективний робочий процес, можуть відчути відсутність цієї функції.

Панель попереднього перегляду у провіднику файлів

Панель попереднього перегляду у провіднику файлів Windows є прихованим скарбом, дозволяючи користувачам заглянути у вміст файлу без його повного відкриття. Ця функціональність є особливо зручною для швидкого перегляду документів, зображень або відео.

На жаль, користувачі MacBook, які переглядають файли за допомогою Finder, позбавлені цієї зручної опції попереднього перегляду, що може сприяти менш оптимізованого управління файлами.

Універсальна кнопка "Назад"

Windows спрощує навігацію за додатками та веб-сайтам завдяки універсальній кнопці "Назад", яка є стандартною функцією в багатьох застосунках. Ця кнопка забезпечує безпроблемне повернення на попередню сторінку або екран.

На MacBook досвід навігації позбавлений цієї стандартної кнопки "Назад", змушуючи користувачів адаптуватися до навігації в конкретних додатках або вдаватися до клавіш, що може уповільнити робочий процес.

Налаштування панелі завдань

Користувачі Windows звикли до панелі завдань, що налаштовується, що дає свободу закріплювати часто використовувані додатки, переставляти значки і персоналізувати системний трей.

На відміну від цього, macOS пропонує більш спрощену панель меню, яка, хоч і естетично приємна, не має глибини налаштування, яку можуть бажати користувачі Windows для адаптації свого робочого простору на свій смак.

Живі плитки для динамічної інформації

Динамічні живі плитки, представлені в меню "Пуск" Windows, надають користувачам оновлення та інформацію в реальному часі безпосередньо на значках додатків. Ця інтерактивна функція підвищує ефективність, пропонуючи миттєвий огляд без повного відкриття застосунку.

Однак користувачі MacBook не мають аналогічної функції, що потенційно змушує їх тужити за швидким, інформативним поглядом, що забезпечують живі плитки у Windows.

Віртуальні робочі столи з кількома шпалерами

Windows надає користувачам можливість створювати віртуальні робочі столи, кожен з яких прикрашений власними шпалерами, сприяючи створенню візуально відмінного та організованого робочого простору.

Хоча macOS підтримує віртуальні робочі столи, відсутність можливості призначати різні шпалери для кожного робочого столу обмежує візуальне налаштування користувачів MacBook, які цінують персоналізований досвід роботи на робочому столі.

Розблокування по обличчю

Однією з найвидатніших функцій на ноутбуках Windows, оснащених ІЧ-камерою, є розблокування по обличчю. Ця передова технологія розпізнавання облич дозволяє користувачам швидко і безперешкодно розблокувати свої ноутбуки, додаючи рівень зручності та безпеки користувальницькому досвіду.

Примітно, незважаючи на поширеність Face ID на iPhone, MacBook ще не впровадили цю технологію, залишаючи користувачів без можливості розблокування пристрою за допомогою обличчя.