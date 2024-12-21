У чому виблискувати на Різдво і Новий рік: Кароль, Різатдінова, Ребрик і дружина Павліка показали святкові образи

Христина Решетнік

Багатодітна мама і дружина Григорія Решетніка Христина днями відвідала один зі святкових заходів своїх дітей. Для виходу у світ вона обрала брючний костюм-трійку у найбільш трендовому відтінку сезону - бургунді. Свій образ вона доповнила кедами. Але якщо ви хочете зробити такий лук елегантнішим, одягайте туфлі-човники на високих підборах.

Христина Решетнік у бордо (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Люда з Голлівуду

Українська блогерка Люда з Голлівуду (справжнє ім'я - Людмила Луцук) стежить за модними трендами - вона часто ділиться з підписниками модними образами. Так, для новорічної фотосесії вона обрала довгу червону сукню, повністю розшиту паєтками.

Свій лук вона доповнила елегантними туфлями-човниками сріблястого відтінку, а також накидкою з пір'я. Завершував образ макіяж з акцентом на червоних губах.

Блогерка Люда з Голлівуду (фото: instagram.com/lyudashollywooda)

Лілія Ребрик

Телеведуча і багатодітна мама Лілія Ребрик показала стильний чорно-білий образ. Вона обрала білу сукню з безліччю ґудзиків спереду, яку доповнила чорними чобітьми на високих підборах і пальтом такого ж відтінку. Такий лук підійде як для корпоративу, так і для вечірки з друзями.

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Анна Різатдінова

Українська гімнастка Анна Різатдінова продемонструвала в мережі відразу кілька образів, які можна взяти собі на замітку для новорічних вечірок. Для першого вона постала в довгій червоній сукні з атласу, з глибоким декольте і на бретельках. Таке вбрання вона доповнила масивними сережками.

Українська гімнастка (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Для другого образу спортсменка обрала коротку сукню чорного кольору з об'ємними плечима, яку доповнила високими чобітьми-ботфортами.

Анна Різатдінова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Тіна Кароль

Українська співачка Тіна Кароль продемонструвала стильний лук у трендовому кольорі бургунді. Вона одягла широкі штани, напівпрозорий лонгслів і довгий піджак-накидку. Доповнили елегантний образ туфлі-човники в тон до костюма.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Христина Горняк

Колишня дружина телеведучого Володимира Остапчука, нотаріуска і блогерка Христина Горняк продемонструвала одразу два стильних образи для новорічних свят. Для першого вона обрала довгу сукню сріблястого відтінку з високим горлом і відкритими плечима, розшиту паєтками.

Христина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

Для другого вона обрала коротку мереживну сукню білого відтінку з цікавою деталлю - чорним бантом. Свій лук вона доповнила елегантними босоніжками на високих підборах і шкіряною сумкою.

Другий образ Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

Катерина Репяхова

Дружина співака Віктора Павліка, блогерка і підприємиця Катерина Репяхова продемонструвала в мережі образ у зелено-коричневій сукні з оксамиту. Її вона доповнила елегантними мюлі золотистого відтінку, непомітними прикрасами і зачіскою "низький пучок".