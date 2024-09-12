Що не варто говорити коханій людині, у якої був поганий день: забудьте про ці 6 фраз

Варто пам'ятати, що те, що люди роблять і що не хочуть почути після важкого дня - може суттєво відрізнятися. Вам варто вивчити свого партнера, щоб розуміти, яка тактика йому точно не сподобається, а яка - буде підтримкою.

Могло бути й гірше

Хоча це зауваження зазвичай робиться з позитивними намірами, воно мінімізує почуття вашого партнера щодо поточної ситуації.

"Це може змусити їх відчувати себе винними за те, що вони засмучені, і припустити, що їхні почуття недійсні або не заслуговують на увагу. Це порівняння рідко втішає і часто змушує людину почуватися більш самотньою у своїй боротьбі", - зазначає експерт зі стосунків Емі Чан.

Ось, що тобі слід зробити

Така тактика дуже поширена саме у чоловіків - "як не почуватися погано, або як вирішити причину цього почуття".

"Більшість чоловіків хочуть никати спілкування з почуттями, тому вони вважають, що давати поради щодо проблеми - як-от поводження з дітьми чи босом - набагато легше та зручніше, ніж відкривати двері, щоб почути, що насправді відчуває їхній партнер", - пояснює терапевт Курт Сміт.

Це не така вже й велика справа

Це ще один приклад коментаря, який мінімізує ситуацію та почуття вашого партнера і може змусити кохану людину відчувати, що його почуття недійсні.

"Те, що може здаватися вам неважливим, може викликати у партнера глибоке занепокоєння. Коли ви не знаєте, що щось є великою проблемою для вашого партнера, вони зазвичай почуваються самотніми й ніби не можуть сказати вам, що відчувають. Ця фраза може створити емоційну дистанцію, змушуючи їх відчувати, що їхні емоції неважливі чи перебільшені", - пояснює сімейний терапевт Бріан Біллапс Г'юз.

Також уникайте казати такі речі, як "це не так вже й погано". Навіть якщо проблема дійсно непогана в загальній схемі речей, коли партнер засмучений, він навряд чи знайде це корисним та підтримуючим для себе.

"Дайте часу їм трохи заспокоїтися, потім подумайте про те, як поглянути на ситуацію. Коли ми засмучені, ми часто фізіологічно переповнені - серце прискорюється, долоні пітніють, кров'яний тиск підвищується - і наша здатність бути раціональним знижується", - підкреслює експерт.

Принаймні…

Щоразу, коли ви починаєте речення зі слова "принаймні…" - навіть якщо ви намагаєтеся підбадьорити - це виглядає зневажливо.

"Це зміщує фокус з їхнього поточного емоційного стану на щось, що має полегшити їхнє самопочуття, і може здатися, що ви відкидаєте їхні проблеми", - додає Чан.

Просто заспокойся

Якщо говорити комусь розслабитися або заспокоїтися, можна зробити якраз протилежне, навіть якщо це має на меті заспокоїти.

"Це може здатися зневажливим, маючи на увазі, що емоції вашого партнера - це проблема, яку потрібно швидко вирішити. Цей підхід може змусити їх відчувати себе більш засмученим та менш зрозумілим, постійно підсилюючи ситуацію, а не вирішуючи її", - пояснює Г'юз.

Казати комусь розслабитися або заспокоїтися - ніби натякає, що людина реагує надмірно. На додаток до потенційного посилення розчарування чи інших неприємних емоцій, кажучи партнеру заспокоїтися, він може відчути, що його засуджують, а не підтримують.

Мій день також був поганим

Уникайте будь-яких спроб негайно повернути розмову до себе, не забороняйте партнеру повністю висловитися.

"Для більшості з нас дуже легко і зручно говорити про себе. Ми часто навіть не усвідомлюємо, наскільки часто і багато це робимо. Коли у партнера поганий день, найбільше йому потрібно співчуття. Але більшість не знають, як це зробити, тому у кінцевому підсумку вони говорять про себе, а не про свого партнера", - каже Сміт.

А як підтримати?

Підходьте до ситуації з почуттям співпереживання та розуміння.

"Зосередьтеся на тому, щоб слухати та підтверджувати емоції партнера. Такі фрази, як "Я тут для тебе" і "Це звучить дуже важко", можуть бути набагато більш підтримуючими", - каже Г'юз.

"Створення безпечного простору для вашого партнера, щоб висловити себе без засудження, зміцнює емоційний зв'язок і сприяє почуттю взаємної довіри та поваги", - наголошує експерт.

У вас може виникнути спокуса перейти до розв'язання проблеми, а партнери часто просто хочуть, щоб їх почули та зрозуміли, коли вони проходять крізь свої почуття та переходять до наступного кроку, який може включати пошук рішень.