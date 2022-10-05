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Що не треба купувати. Лікар назвала найпопулярніші "фуфломіцини"

Фото: На які ліки не варто витрачати гроші (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Найчастіше лікарі призначають безліч непотрібних ліків, які не працюють. Вони називаються "фуфломіцинами", тому що не мають доведеної ефективності.

Про такі ліки, які тільки позбавлять вас грошей, написали на сторінці Онлайн-консультація пульмонолога-алерголога та сімейного лікаря.

Що не потрібно купувати

  • кавінтон
  • лаферобіон
  • вібуркол
  • мовіназа
  • протефлазід
  • флавовер
  • серрата
  • гропінозин
  • амізон
  • новорін
  • новорін
  • траумель
  • канефрон.

На прикладі препарату канефрон лікарка пояснила, чому він не допоможе у лікуванні захворювання, а навіть зробить гірше.

"Трави це чудово, вони чудово пахнуть у чаї, але якщо у вас реальне захворювання нирок, то обійтися канефроном ви не зможете. Зменшуючи певні симптоми, він не діє на саму причину виникнення проблеми, тому нефрони можуть спокійно відмирати, але симптомів буде менше, або інфекція почне показувати себе на всі 100, але за те вам буде не так погано фізично", - наголошується у повідомленні.

Які ознаки "фуфломіцинів"

  • Призначається у комбінації з цими ліками та створює ілюзію ефективності.
  • Немає серйозних проблем і "хвороба" пройшла сама, але всі приписали не фізіологічному одужанню, а чудо-лікам.
  • Мають симптоматичний ефект та створюють "ілюзію" покращення стану, що може бути дуже небезпечним. Не всі клітини сигналізують про смерть больовими відчуттями.

Ще одна відмітна ознака "фуфломіцинів" - це те, що в інструкції сказано, що вони допомагають від усього, вбивають віруси та бактерії, а це неможливо!

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