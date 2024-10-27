Що таке NFT та чому їх саме зараз варто активно колекціонувати

До звичайних видів колекціонування - таких як нумізматика або філателія - в останній час додалися нові. Велику популярність набуває збирання NFT - цифрових активів, що мають художню цінність.

РБК-Україна (проект Styler) пояснює, чому NFT можуть зараз стати вигідним хоббі для колекціонерів.

Що таке NFT?

NFT, або невзаємозамінний токен (від англ. non-fungible token), - це цифровий актив, що підтверджує унікальне право власності на якийсь віртуальний об’єкт: зображення, відео, музику чи навіть твіт.

На відміну від криптовалюти, де один біткоїн можна замінити іншим, кожен NFT має власний ідентифікаційний код і унікальну інформацію. Ці токени працюють на блокчейн-технології Ethereum, що гарантує надійність і прозорість трансакцій.

NFT може представляти власність на цифрове мистецтво, предмети ігор та колекційні речі, роблячи його сучасним аналогом колекційних карт або унікальних предметів антикваріату.

Але що насправді означає володіти NFT? Ви отримуєте право власності на цифровий запис у блокчейні, який засвідчує унікальність активу, і це право, у випадку продажу, може принести прибуток власнику.

Які інвестиційні перспективи NFT у 2024 році

NFT стали своєрідним "цифровим мистецтвом" для інвесторів, які шукають інноваційні варіанти заробітку. Хоча ринок NFT відчуває коливання, у 2024 році продовжують з’являтися нові проекти, що пропонують різні напрямки для колекціонування: від мистецтва до спортивних пам’яток.

Проте, на відміну від фізичних активів, вартість NFT значною мірою залежить від попиту, тому інвестиції в них залишаються ризикованими. Успішні інвестори часто роблять ставку на токени відомих митців або на обмежені колекції, які мають тенденцію до зростання у вартості.

Однак слід пам’ятати: як і в будь-якому новому сегменті, тут висока ймовірність втрат. Тому перш ніж купувати NFT, варто розглянути потенційні ризики і зважити, чи готові ви до такої "гри".

Колекційний потенціал NFT: що варто збирати?

Якщо ви фанат колекціонування, NFT може бути захопливою альтернативою традиційним колекційним об'єктам.

У 2024 році найпопулярнішими залишаються NFT у галузі мистецтва, геймінгу та музики. Відомі митці й далі випускають ексклюзивні NFT-роботи, а геймери полюють на рідкісні внутрішньоігрові предмети, що підвищують унікальність їх аватарів.

Деякі платформи навіть пропонують NFT-квитки на заходи, які з часом можуть набути цінності як пам'ятні речі. Колекціонери часто орієнтуються на обмежені серії, що надають унікальність і потенційний фінансовий зиск.

NFT - перспективний різновид предметів колекціонування у цифрову епоху (фото: Freepik.com)

Які можливі ризики та труднощі

Попри численні можливості, NFT несуть чимало ризиків, особливо для новачків. Висока волатильність ринку та ризик шахрайства - основні причини, через які варто бути обережними.

У 2024 році збільшилися випадки фішингових атак і викрадення токенів, коли шахраї зламують акаунти й переказують активи на інші адреси. Також важливим є розуміння: хоча NFT можуть мати велику вартість, вони, як і більшість цифрових активів, не забезпечені фізичними активами.

Тому важливо використовувати надійні платформи для зберігання NFT і не ігнорувати захист свого цифрового гаманця, наприклад, застосовуючи апаратні гаманці для додаткової безпеки.

Чи варто інвестувати у NFT у 2024 році?

Якщо ви шукаєте нові ідеї для інвестицій або цікавитеся сучасним мистецтвом, NFT можуть бути чудовою можливістю. Однак слід пам’ятати: ринок дуже мінливий, а ціни на NFT можуть швидко падати й зростати, тому ця інвестиція підійде лише для тих, хто готовий до ризику.

Перед купівлею варто ретельно вивчити платформу, на якій розміщений токен, та переконатися в її надійності. NFT може стати захопливою пригодою, але не слід інвестувати в них більше, ніж готові втратити.