Розійтися з партнером естетично та екологічно - це не дар і не щось нереальне, це вміння, яке можна набути, але для цього варто зрозуміти, що таке естетика розставання.

Що таке етика розставання та як вона працює

Всі ми схильні розглядати стосунки лише з одного ракурсу - свого. Тому, коли все руйнується, ми чуємо: "Я для нього... а він, невдячний". "Я їй...а вона не оцінила". Але мало хто здатен зрозуміти, що те, що видається нам благом, для партнера справді може виявитися "токсичним".

Як і на початку стосунків, визначати правила спілкування після їх закінчення потрібно удвох. Ви наодинці вільні вирішувати забути чи ні колишнього партнера. Рішення ж залишитися друзями може бути тільки обопільним. Дружба - це благо. А облагодіяти того, хто цього не потребує, неможливо.

Немає жодної впевненості, що десь існує етичний кодекс розставань, але завжди є інтуїтивно зрозумілі правила поведінки. Найголовніший принцип, мабуть, є “Не роби іншому того, що не хочеш отримати сам”. І цілком можливо, коли пристрасті вляжуться, ваш партнер сам прийде з пропозицією миру і дружби. Якщо, звісно, ви обоє будете дотримуватися основних принципів розставання.

Що таке етика розставання (фото: Freepik)

Не бреши

Не говори дурниць і гидот про свого колишнього партнера. Єдиний, кого це виставляє в не привабливому світі - це ти сам.

Не мстися

Хоч би як було боляче зараз, помста не призведе ні до чого хорошого. Вона лише звʼязуватиме тебе по руках і ногах, заважаючи рухатися далі. Найкращий спосіб "поквитатися" - це відпустити ситуацію і бути щасливою. Не видавай особисті подробиці життя з колишнім партнером

Не опускайся до підлості. Якими б "гарячими" не були подробиці вашого особистого життя, не варто їх афішувати. По-перше, ти сама жила з цією людиною, а значить ці особливості тебе не бентежили. По-друге, слухати всі безумовно будуть з цікавістю, але лише для того, щоб тебе ж і обговорити за твоєю спиною.

Не переслідуй/не стеж

Не створюй собі проблем, відстежуючи стан партнера в соцмережах. Якщо тобі необхідно щось сказати, зателефонуй йому або напиши. Висловися і постав крапку. По-перше, сталкінг не призводить ні до чого хорошого і, крім того, кримінально карається. По-друге, поки ти розглядаєш фотки його нового життя, ти втрачаєш своє.

Не знецінюй того, що було

Не знецінюй ні досвід минулих стосунків, ні хороших якостей колишнього партнера. Так, у вас не склалося, але у нього все ще залишилося те приголомшливе почуття гумору, яке від самого початку тебе і привабило. Так, ви розлучилися, але ти навчилася кататися на гірських лижах і відкрила для себе пару класних музикантів. Після кожних стосунків залишаються спогади