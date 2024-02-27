Разойтись с партнером эстетически и экологически – это не дар и не что-то нереальное, это умение, которое можно приобрести, но для этого следует понять, что такое эстетика расставания.

Что такое этика расставания и как она работает

Все мы склонны рассматривать отношения только с одного ракурса - своего. Поэтому, когда все рушится, мы слышим: "Я для него... а он, неблагодарный". "Я ей...а она не оценила". Но мало кто способен понять, что то, что кажется нам благом, для партнера действительно может оказаться "токсичным".

Как и в начале отношений, определять правила общения после их окончания нужно вдвоем. Вы наедине свободны решать забыть или нет бывшего партнера. Решение же остаться друзьями может быть только обоюдным. Дружба - это благо. А облагодествовать того, кто в этом не нуждается, невозможно.

Нет никакой уверенности, что где-то существует этический кодекс расставаний, но всегда есть интуитивно понятные правила поведения. Самый главный принцип, пожалуй, есть "Не делай другому то, что не хочешь получить сам". И вполне возможно, когда страсти улягутся, ваш партнер сам придет с предложением мира и дружбы. Если, конечно, вы оба будете придерживаться основных принципов расставания.

Что такое этика расставания (фото: Freepik)

Не лги

Не говори глупостей и гадостей о своем бывшем партнере. Единственный, кого это выставляет в непривлекательном мире - это ты сам.

Не мстить

Как бы ни было больно сейчас, месть не приведет ни к чему хорошему. Она будет только связывать тебя по рукам и ногам, мешая двигаться дальше. Лучший способ "поквитаться" - это отпустить ситуацию и быть счастливой. Не выдавай личные подробности жизни с бывшим партнером

Не опускайся к подлости. Какими бы "горячими" ни были подробности вашей личной жизни, не стоит их афишировать. Во-первых, ты сама жила с этим человеком, а значит, эти особенности тебя не смущали. Во-вторых, слушать все безусловно будут с любопытством, но только для того, чтобы тебя и обсудить за твоей спиной.

Не преследуй/не следи

Не создавай себе проблем, отслеживая состояние партнера в соцсетях. Если тебе необходимо что-нибудь сказать, позвони ему или напиши. Выскажись и поставь точку. Во-первых, сталкинг не приводит ни к чему хорошему и, кроме того, уголовно наказывается. Во-вторых, пока ты рассматриваешь фотки его новой жизни, ты теряешь свою.

Не обесценивай то, что было

Не обесценивайте ни опыт прошлых отношений, ни хороших качеств бывшего партнера. Да, у вас не сложилось, но у него все еще осталось то потрясающее чувство юмора, которое изначально тебя и привлекло. Да, вы развелись, но ты научилась кататься на горных лыжах и открыла для себя пару классных музыкантов. После каждого отношения остаются воспоминания