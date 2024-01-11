Що таке алергія на холод та як самостійно її діагностувати: спосіб з кубиками льоду

Шкіра людина може реагувати на холод і мороз потрісканими губами, сухістю рук та почервонінням. Однак, деякі симптоми можуть свідчити про холодову алергію, яку слід правильно лікувати.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт медичної спільноти "Бережи себе.

Як діагностувати

Цей стан діагностують, приклавши кубик льоду до шкіри (зазвичай на зап’ястя) на 5 хвилин. Якщо через деякий час на місці прикладання з’явиться пухир, то це може свідчити про наявність холодової "алергії".

Така реакція організму на холод може бути набутою (розвинутись самостійно за відсутності подібних випадків серед родичів) або спадковою, коли історія хвороби відстежується в родині.

Загалом це досить рідкісний стан, а холодова "алергія" в сім’ї зустрічається особливо рідко.

Як виникає алергія

Фахівці кажуть, що реакція на холод може проявлятись як в абсолютно здорових людей, так і в тих, хто має серйозні захворювання. Часто - це пов’язано з імунітетом, коли імунна система організму починає атакувати власні тканини й органи.

Прояви "алергії" можуть зникати за кілька місяців самостійно, а можуть і турбувати людину роками.

Важливо, що іноді холодова кропив’янка - це привід, що людина може мати інші захворювання. Наприклад:

хронічний лімфоцитарний лейкоз - вид раку крові

кріоглобулінемію: вид розладу крові

лімфосаркому - рак лімфатичної системи

сифіліс

інші інфекційні захворювання, як-от мононуклеоз або вітряну віспу

Симптоми холодової алергії

Іноді симптоми доволі помірні та охоплюють відносно невелику ділянку тіла. Проте можуть бути й тяжкі випадки. Шкірна реакція настає вже після того, як людина контактувала з холодом. .

Може з'явитись:

висипання, які нагадують кропив’янку

свербіж

почервоніння

набряклість

Іноді до цього додається втома, біль у суглобах, підвищення температури й головний біль.

У важких випадках реакція може бути більш небезпечною та системною:

втрата свідомості

пришвидшене серцебиття

масивна алергічна реакція (анафілаксія)

утруднення дихання

Як лікувати

Антигістамінні

Такі препарати застосовуються і для інших типів алергій. У випадку з холодовою кропив’янкою, їх можна застосовувати як перед контактом із холодом, щоб попередити алергічну реакцію, так і після контакту, щоб полегшити неприємні прояви.

Десенситизація

Це поступове привчання організму до холоду. Наприклад, людина може приймати душ і робити воду все прохолоднішою й прохолоднішою. Важливо це практикувати лише після консультації з лікарем

Ін’єкція епінефрину

Введення гормону може сповільнити важку алергічну реакцію. Як правило, це роблять у лікарні чи амбулаторії.

Також експерти зазначили, що можна допомогти собі, обмеживши свій контакт із холодом:

максимально тепло вдягайтесь та спробуйте рідше виходити на холод

не вживайте холодні напої

перед купанням торкніться води рукою, щоб зрозуміти реакцію шкіри на цю температуру

Якщо у вас шкіра, схильна до сухості, не забувайте про ретельне зволоження. Для цього варто використовувати спеціальні засоби - емолієнти. Суха шкіра є більш чутливою, а отже - більш сприйнятливою до низьких температур.