Что такое аллергия на холод и как самостоятельно ее диагностировать: способ с кубиками льда
Кожа человек может реагировать на холод и мороз потрескавшимися губами, сухостью рук и покраснением. Однако некоторые симптомы могут свидетельствовать о холодовой аллергии, которую следует правильно лечить.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества "Бережи себе.
Как диагностировать
Это состояние диагностируют, приложив кубик льда к коже (обычно на запястье) на 5 минут. Если через некоторое время на месте приложения появится волдырь, то это может свидетельствовать о наличии холодовой аллергии.
Такая реакция организма на холод может быть приобретена (развиться самостоятельно при отсутствии подобных случаев среди родственников) или наследственной, когда история болезни отслеживается в семье.
В общем, это довольно редкое состояние, а холодовая "аллергия" в семье встречается особенно редко.
Как возникает аллергия
Специалисты говорят, что реакция на холод может проявляться как у абсолютно здоровых людей, так и у тех, кто имеет серьезные заболевания. Часто - это связано с иммунитетом, когда иммунная система организма начинает атаковать собственные ткани и органы.
Проявления "аллергии" могут исчезать через несколько месяцев самостоятельно, а могут и беспокоить человека годами.
Важно, что иногда холодовая крапивница - это повод, что человек может иметь другие заболевания. К примеру:
- хронический лимфоцитарный лейкоз - вид рака крови
- криоглобулинемию: вид расстройства крови
- лимфосаркома - рак лимфатической системы
- сифилис
- другие инфекционные заболевания, как мононуклеоз или ветряная оспа
Симптомы холодовой аллергии
Иногда симптомы довольно умеренные и охватывают относительно небольшой участок тела. Однако могут быть и тяжелые случаи. Кожная реакция наступает уже после того, как человек контактировал с холодом. .
Может появиться:
- сыпь, напоминающая крапивницу
- зуд
- покраснение
- отечность
Иногда к этому прибавляется усталость, боль в суставах, повышение температуры и головная боль.
В тяжелых случаях реакция может быть более опасной и системной:
- потеря сознания
- ускоренное сердцебиение
- массивная аллергическая реакция (анафилаксия)
- затруднение дыхания
Как лечить
Антигистаминные
Такие препараты используются и для других типов аллергий. В случае с холодовой крапивницей их можно применять как перед контактом с холодом, чтобы предотвратить аллергическую реакцию, так и после контакта, чтобы облегчить неприятные проявления.
Десенситизация
Это постепенное приучение организма к холоду. Например, человек может принимать душ и делать воду все более прохладной и прохладной. Важно это практиковать только после консультации с лечащим врачом
Инъекция эпинефрина
Введение гормона может замедлить тяжелую аллергическую реакцию. Как правило, это делается в больнице или амбулатории.
Также эксперты отметили, что можно помочь себе, ограничив свой контакт с холодом.
- максимально тепло одевайтесь и попробуйте реже выходить на холод
- не употребляйте холодные напитки
- перед купанием коснитесь воды рукой, чтобы понять реакцию кожи на эту температуру
Если у вас кожа, подверженная сухости, не забывайте о тщательном увлажнении. Для этого следует использовать специальные средства - эмолиенты. Сухая кожа более чувствительна, а следовательно - более восприимчива к низким температурам.
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