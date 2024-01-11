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Что такое аллергия на холод и как самостоятельно ее диагностировать: способ с кубиками льда

Четверг 11 января 2024 12:55
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Что такое аллергия на холод и как самостоятельно ее диагностировать: способ с кубиками льда Как проявляется холодовая аллергия (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Кожа человек может реагировать на холод и мороз потрескавшимися губами, сухостью рук и покраснением. Однако некоторые симптомы могут свидетельствовать о холодовой аллергии, которую следует правильно лечить.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества "Бережи себе.

Как диагностировать

Это состояние диагностируют, приложив кубик льда к коже (обычно на запястье) на 5 минут. Если через некоторое время на месте приложения появится волдырь, то это может свидетельствовать о наличии холодовой аллергии.

Такая реакция организма на холод может быть приобретена (развиться самостоятельно при отсутствии подобных случаев среди родственников) или наследственной, когда история болезни отслеживается в семье.

В общем, это довольно редкое состояние, а холодовая "аллергия" в семье встречается особенно редко.

Как возникает аллергия

Специалисты говорят, что реакция на холод может проявляться как у абсолютно здоровых людей, так и у тех, кто имеет серьезные заболевания. Часто - это связано с иммунитетом, когда иммунная система организма начинает атаковать собственные ткани и органы.

Проявления "аллергии" могут исчезать через несколько месяцев самостоятельно, а могут и беспокоить человека годами.

Важно, что иногда холодовая крапивница - это повод, что человек может иметь другие заболевания. К примеру:

  • хронический лимфоцитарный лейкоз - вид рака крови
  • криоглобулинемию: вид расстройства крови
  • лимфосаркома - рак лимфатической системы
  • сифилис
  • другие инфекционные заболевания, как мононуклеоз или ветряная оспа

Симптомы холодовой аллергии

Иногда симптомы довольно умеренные и охватывают относительно небольшой участок тела. Однако могут быть и тяжелые случаи. Кожная реакция наступает уже после того, как человек контактировал с холодом. .

Может появиться:

  • сыпь, напоминающая крапивницу
  • зуд
  • покраснение
  • отечность

Иногда к этому прибавляется усталость, боль в суставах, повышение температуры и головная боль.

В тяжелых случаях реакция может быть более опасной и системной:

  • потеря сознания
  • ускоренное сердцебиение
  • массивная аллергическая реакция (анафилаксия)
  • затруднение дыхания

Как лечить

Антигистаминные

Такие препараты используются и для других типов аллергий. В случае с холодовой крапивницей их можно применять как перед контактом с холодом, чтобы предотвратить аллергическую реакцию, так и после контакта, чтобы облегчить неприятные проявления.

Десенситизация

Это постепенное приучение организма к холоду. Например, человек может принимать душ и делать воду все более прохладной и прохладной. Важно это практиковать только после консультации с лечащим врачом

Инъекция эпинефрина

Введение гормона может замедлить тяжелую аллергическую реакцию. Как правило, это делается в больнице или амбулатории.

Также эксперты отметили, что можно помочь себе, ограничив свой контакт с холодом.

  • максимально тепло одевайтесь и попробуйте реже выходить на холод
  • не употребляйте холодные напитки
  • перед купанием коснитесь воды рукой, чтобы понять реакцию кожи на эту температуру

Если у вас кожа, подверженная сухости, не забывайте о тщательном увлажнении. Для этого следует использовать специальные средства - эмолиенты. Сухая кожа более чувствительна, а следовательно - более восприимчива к низким температурам.

Ранее мы сообщали, как распознать сезонную аллергию.

Также мы писали, является ли холод основной причиной появления ОРВИ.

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