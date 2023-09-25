Про що у своїх книгах писала мама Кузьми Скрябіна: всі твори Ольги Михайлівни

Про що писала мама Кузьми Скрябіна

Ольга Михайлівна з дитинства була творчою людиною, оскільки вона навчалася в інституті музичного мистецтва. А згодом працювала викладачкою фортепіано у музичній школі.

Своє життя жінка присвятила творчості та синові, який і досі залишається легендою українського шоу-бізнесу Кузьмі Скрябіну.

Його не стало у 2015 році, але з тих часів про нього ніхто не забуває.

Ольга Михайлівна з Кузьмою Скрябіним (фото: facebook.com/

Оскільки сина Ольга Михайлівна втратила багато років тому - її життя змінилося назавжди. Свою творчість вона переносила у тексти, а тексти у книжки. В арсеналі покійної мати Кузьми є 3 книги. І всі вони присвячені йому.

Книжки Ольги Михайлівни

Моя дорога птаха. Мамина книжка

Це книжка - нерв. Він оголений та сильний. Саме в цю книгу Ольга Михайлівна втілила весь свій біль втрати сина.

"Моя дорога птаха" - є присвяченням синові, адже саме в ній мама Кузьми зібрала і ті слова, що не могла сказати, і його дитячі розповіді, і тексти пісень.

Тож, це перша і дуже особиста книга Кузьменко Ольги Михайлівни, адже саме вона передає всі спогади про сина.

Група Скрябін та друзі по сцені

В цій книзі, що вийшла через рік після загибелі Кузьми зібрані всі спогади про нього. Як про сина, друга, музиканта, сміливу людину та як про засновника гурту.

Ольга Михайлівна як мати дуже хотіла аби про її сина висловились і згадали якою чудовою людиною він був. Який слід він залишив після себе та як вплинув на життя близьких йому людей.

Колискова для Андрійка

Книга, поштовхом для написання якої стало питання до мами Кузьми “Як ви його таким виховали?”.

Ольга Михайлівна вирішила, що зобов’язана розповісти людям більше і бути з ними чесною. Саме тому ця книга увібрала в себе спогади про дитинство Андрія, про його уподобання, музичний шлях та про дитинство у рідному місті його мами.

Також у своєму творчому арсеналі мама Кузьми має і пісню, точніше колискову, яку вона написала для свого сина.