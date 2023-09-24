Що станеться з вашим організмом, якщо ви відмовитеся від овочів та фруктів

Дефіцит вітамінів та мінералів

Овочі та фрукти - це основне джерело вітамінів (зокрема, вітамінів C та A) та мінералів (кальцій, фолієва кислота, калій). Вітаміни та мінерали є необхідними для нормального функціонування організму, вони беруть участь у багатьох біохімічних процесах, включаючи роботу імунної системи, підтримку здоров'я шкіри та росту клітин.

Вітамін C, D і цинк, грають важливу роль у підтримці імунної системи. Дефіцит цих вітамінів і мінералів може призвести до погіршення імунної відповіді та збільшити ризик інфекційних захворювань.

Вітамін A важливий для здоров'я очей. Його нестача може призвести до проблем із зором, включаючи нічну сліпоту та сухість очей.

Кальцій та вітамін D необхідні для здоров'я кісток. Дефіцит цих поживних речовин може призвести до остеопорозу та збільшити ризик переломів кісток.

Багато вітамінів та мінералів беруть участь у процесах виділення енергії з їжі та підтримки оптимального рівня фізичної активності. Нестача може призвести до втоми, слабкості та зниження фізичної витривалості.

Деякі вітаміни, такі як вітаміни групи B та мінерали, впливають на психічне здоров'я і функцію мозку. Дефіцит може призвести до депресії, розладів настрою та навіть когнітивних порушень.

Збільшений ризик захворювань

Овочі та фрукти багаті антиоксидантами, такими як бета-каротин, вітамін C та E, які допомагають захищати клітини організму від окислювального стресу. Окислювальний стрес може призвести до пошкодження клітинних структур і біологічних молекул, що збільшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Також, вони містять фітонутрієнти, такі як флавоноїди та поліфеноли, які мають антивірусні та протизапальні властивості. Допомагають знижувати загальний ризик захворювань, включаючи серцево-судинні захворювання, діабет та ряд інших захворювань.

Проблеми зі шлунково-кишковим трактом

Овочі та фрукти багаті клітковиною, яка сприяє нормальному функціонуванню шлунково-кишкового тракту. Вони покращують перистальтику, допомагають підтримувати нормальний стан кишківника та запобігають закрепам.

Відмова від клітковини може призвести до проблем зі шлунково-кишковим трактом, включаючи дисбактеріоз, закрепи та знижену здатність до поглинання поживних речовин.

В ідеалі, ваш раціон повинен бути різноманітним і включати різні типи продуктів. Якщо ви маєте певні обмеження в дієті або алергії, зверніться до лікаря або дієтолога, які можуть допомогти вам знайти альтернативні джерела необхідних поживних речовин і розробити індивідуальний раціон для підтримки вашого здоров'я.

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