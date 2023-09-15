Що станеться з шкірою, якщо не користуватись SPF-кремом восени: фотоприклади

Восени сонячних днів стає набагато менше. Тому багато хто відмовляється від кремів з SPF-захистом. Як виявилось, це велика помилка.

До чого може призвести ігнорування SPF-крему, повідомила фармацевт Анна Тарасенко в Instagram .

Що може статись зі шкірою

За словами експерта, не варто відмовлятися від сонцезахисних кремів восени. Це велика помилка, яка може призвести до старіння шкіри.

Тарасенко показала фото 92-річної жінки, яка все життя наносила SPF на обличчя, а про шию чомусь забула. Це призвело до великої різниці стану обличчя та шиї.

Жінка все життя наносила SPF тільки на обличчя (фото: кадр з відео)

А на цьому фото зображено чоловіка, у якого одна половина обличчя старіша за іншу. Все тому, що він все життя пропрацював водієм вантажівки.

Тому на одну половину обличчя сонце частіше потрапляло через вікно. ЦЕ призвело до того, що одна частина шкіри обличчя постаріла більше.

Як виглядає чоловік, у якого одна половина обличчя старіша за іншу (фото: кадр з відео)

Важливо пам'ятати, що у вересні-жовтні сонце ще досить активне, а після літньої спеки шкіра може бути зневоднена і пошкоджена, тому її чутливість різко підвищується.

У такі моменти перебування на сонці без захисту може спровокувати появу пігментних плям, подразнень та сонячних опіків. Також, якщо ви взимку збираєтесь на лижі, то обов'язково наносьте сонцезахисний крем. На гірському схилі отримати сонячний опік так само просто, як і влітку.

Скільки крему потрібно наносити

Щоб досягти ступеня захисту SPF, потрібно нанести 2 мг засобу в розрахунку на кожен квадратний сантиметр шкіри. Це приблизно чверть чайної ложки для обличчя і половина чайної ложки для обличчя та шиї.

Необхідно пам’ятати, що крем для обличчя з SPF захищає вас лише на кілька годин. Тому не забувайте вчасно поновлювати захисний шар, носіть капелюх і сонцезахисні окуляри.

До того ж зволожуючі креми обов'язкові для будь-якої пори року, але восени вони особливо важливі. Шкіра потребує відновлення та захисту після літа.