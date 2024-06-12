Що станеться з організмом, якщо цілий місяць їсти пончики

Що станеться, якщо часто їсти пончики

За словами експерта, є ризик виникнення діабету, інсулінорезистентності, проблем з печінкою та підшлунковою. Проте таке може виникнути не одразу і не завжди.

З чого складається пончик:

борошно (швидкі вуглеводи)

цукор (просто сахароза)

трохи жирів та ягід/фруктів

невеличкий вміст білків

"Загалом усе стандартно: типовий високовуглеводний десерт. І головне тут те, що пончик - це десерт і він повинен бути останнім в ієрархії кількості споживання нутрієнтів", - йдеться у повідомлені.

Часто люди можуть обирати пончики як основу раціону, замість сніданку, на перекус. Такий варіант може нести за собою проблеми для ваги і здоров’я.

Якщо ви будете їсти навіть кожного дня такий пончик (а ще краще, намагатися знайти з якісних продуктів), то нічого з вами не трапиться ні за тиждень, ні за місяць. Тому психологічний аспект харчування дуже важливий.

Додамо, що пончики дуже калорійні, багаті цукром і рафінованими вуглеводами, причому вони не приносять ніякої поживної цінності. Їх смажать у фритюрі, що робить їх багатими на трансжири, які можуть підвищити рівень "поганого" холестерину і знизити рівень "хорошого".

Він чого залежить вага

Буває так, що вага не прямо залежить від того, що ви з’їли, чи пропустили тренування. Існують і інші неспецифічні причини: