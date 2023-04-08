Що станеться з організмом, якщо щодня їсти яблука: 9 неочікуваних наслідків для здоров'я

Яблука допомагають схуднути

Яблука забезпечують організм поживними речовинами, які можуть допомогти схуднути або контролювати вагу. Вживання цих фруктів знижує апетит, відповідно людина відчуває ситість, тому споживає менше калорій.

В журналі Американського коледжу харчування стверджується, що поліфеноли - природні антиоксиданти - які містяться в яблуках, можуть допомогти схуднути та навіть протидіяти ожирінню.

Знижується ризик діабету

Споживання яблук і груш дослідження пов’язали зі зниженням ризику розвитку діабету 2 типу на 18%. Навіть споживання лише одного цього фрукту на тиждень знижує ризик на 3%.

Поліфеноли, які містяться в яблуках, пов’язані із захистом від таких захворювань, як діабет і серцеві захворювання.

Ці фрукти підтримують здоров’я мозку

Яблука містять певний тип поліфенолу під назвою кверцетин, який є пігментом, який міститься в багатьох інших видах фруктів і овочів. Було виявлено, що кверцетин має антиоксидантну дію - він допомагає боротися з хворобою Альцгеймера та деменцією.

Також вчені говорять, що кверцетин має протиракові, протизапальні та противірусні властивості, а також потенційно може допомогти захиститись від серцево-судинних проблем.

Можуть покращити здоров’я серця

Дослідження 2019 року, опубліковане в The American Journal of Clinical Nutrition, показало, що люди з помірно високим рівнем холестерину, які споживали 2 яблука на день, знизили рівень "поганого" холестерину, і збільшили розширення кровоносних судин. А це зменшує ризик серцевих захворювань.

Сприяють зниженню тиску

Дослідження 2020 року показало, що продукти, багаті флаванолом, зокрема яблука, можуть допомогти знизити артеріальний тиск. Для цього варто з'їдати 2 фрукти щодня.

Крім того, флаваноли також можуть мати протиракові, протизапальні та противірусні властивості.

Покращують роботу кишкових бактерій

Здорове травлення та здорова імунна система починаються у кишківнику. Регулярне вживання яблук сприяє збільшенню кількості корисних кишкових бактерій.

Споживання різних сортів яблук, у тому числі Pink Lady, Golden Delicious і Renetta Canada, збільшило популяцію корисних актинобактерій у кишківнику учасників дослідження. Актинобактерії відомі як один із основних компонентів мікробіоти, вони необхідні для здоров’я кишківника.

Дбають про здоров’я зубів

Вживання яблук не видаляє зубний наліт із зубів, але зменшує життєздатність бактерій у роті людини, потенційно зберігаючи зуби здоровішими та менш схильними до руйнування з часом.

Покращують дихання

Дослідження 2016 року показує, що вживання яблука після того, як ви з'їли часник, може значно зменшити ферменти, які сприяють неприємному запаху з рота.

Можуть зменшувати ризик розвитку раку

Дослідження 2009 року, опубліковане в Reviews on Environmental Health, показало, що споживання одного або кількох яблук на день значно знижує ризик колоректального раку людини, тоді як мета-аналіз 2015 року, опублікований у журналі Public Health Nutrition, показав, що споживання яблук пов’язане зі зменшенням ризику розвитку раку легенів.