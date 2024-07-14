Що станеться з організмом, якщо пити алкоголь після тренування

Чому не можна пити алкоголь після тренування

Це підвищує ризик зневоднення

Як і кофеїн, алкоголь є сечогінним засобом, тобто він спонукає ваше тіло виділяти більше рідини. Це не добре, коли ви намагаєтеся відновити гідратацію після тренування.

Сертифікований спортивний дієтолог Роджер Адамс, розповів, коли людина тренується, особливо з високою інтенсивністю або в жаркому кліматі, то втрачає велику кількість рідини через потовиділення, оскільки тіло намагається остудитися.

Важливо відновити ці рівні рідини після тренування. Вживання алкоголю може затримати цей процес.

Крім того, коли ваше тіло зневоднене, алкоголь також може глибше вплинути на роботу мозку, погіршуючи здатність мислити та сприяючи небезпечній поведінці.

Вплив на травми

Алкоголь може перешкоджати природним зцілювальним здібностям вашого організму, наприклад здатності крові згортатися. Вживання алкоголю після тренування може уповільнити процес повернення до нормального стану, тому будь-які травми, отримані під час тренування, будуть заживати повільніше.

Вживання алкоголю після тренування також може призвести до додаткового набряку тканин, оскільки він відкриває кровоносні судини, що може погіршити травму.

Великий стрес для організму

Алкоголь знижує активність або частини вашого мозку, які відповідають за рух, мову та прийняття рішень.

Нервова система буде втрачати значну кількість енергії, щоб впоратися зі стресом, який тіло щойно пережило в тренажерному залі. Випиваючи після тренування, ви фактично ускладнюєте своєму тілу знайти баланс на клітинному рівні. Це, своєю чергою, ще більше навантажує метаболічні та серцево-судинні процеси організму, що може перешкоджати здоровому відновленню.

Що варто зробити

Якщо ви вирішите вживати алкоголь після тренування, є кілька речей, які ви можете зробити, щоб зменшити негативні наслідки.

Спочатку зволоження

Перш ніж вживати алкоголь, обов’язково випийте достатньо води, щоб заповнити кількість рідини, яку ви втратили через піт.

Крім того, намагайтеся випивати в три рази більше води, ніж алкоголю, коли ви вживаєте.

Поживна їжа після тренування

Їжа або перекус, що складається як з вуглеводів, так і з білків, допоможе відновити запаси енергії у м’язах. Перекушування під час вживання алкоголю також допоможе уповільнити його засвоєння.

Випивка після тренування не є тим, що ви повинні робити регулярно, оскільки це може уповільнити процес відновлення, погіршити травми та зробити вас сприйнятливими до зневоднення.