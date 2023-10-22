Що станеться із Землею, якщо раптово зникне Місяць

Що станеться із Землею, якщо зникне Місяць

"Досить часто у коментарях до наших відео і статей з’являються гіпотетичні запитання про речі, які не можуть відбутися у реальному житті. Одне з таких питань можна сформулювати так: що станеться з Землею, якщо Місяць раптом зникне? Тож розберімося у цьому разом", - говорить експерт.

Згідно із фізичними законами будь-який об'єкт не може просто зникнути. Але якщо припустити, що природний супутник нашої планети таки зникне, то для нас це обернеться величезними наслідками.

Чи стане Земля швидше обертатись

"Поширеним є міф, що якщо зникне Місяць, то Земля почне швидше обертатись і це призведе до появи великих катаклізмів. Проте це не так. Зникнення Місяця майже не вплине на швидкість обертання планети. Буде невеликий ефект від зникнення припливної хвилі від Місяця", - пояснює астрофізик.

Що буде із припливами

"Головна зміна від зникнення Місяця - вплив на припливні хвилі. Але вони бувають не тільки в океанах, але й у мантії нашої планети. Сила тяжіння місяця викликає підйом велетенської маси речовини у надрах нашої планети, котра рухається навколо ядра аналогічно припливній хвилі, аналогічно тій, що рухається в океанах, але у значно більших розмірах", - говорить експерт.

Зникнення цієї хвилі призведе до суттєвих наслідків. Тектонічні плити у Землі налаштовані на те, що до них приходять припливні хвилі від Сонця і Місяця. Їхнє зникнення призведе до порушення балансу у корі планети і вона перейде у нове рівноважне положення.

"Протягом цього перехідного періоду на Землі зросте кількість землетрусів і вулканів. Також від цього зменшиться кількість виділення тепла, яке виділяється у середині Землі. А це у далекій перспективі призведе до зниження градуса тепла", - пояснює астрофізик.

Зміна на 2 градуси буде не суттєвою, а от на 15 може сильно вплинути на магнітне поле Землі.

Що станеться із магнітним полем Землі

"Поки не можна оцінити, наскільки небезпечним для нашого магнітного поля стане зникнення Місяця. Проте ми можемо сказати, що нічого позитивного не буде. Але якби навіть так сталося, що магнітне поле б повністю зникло, то на це б пішло сотні мільйонів років", - каже експерт.

Яким буде вплив на тварини

Зникнення Місяця призведе до того, що вночі не буде природного освітлення. Мешканці мегаполіса навіть не помітять того, але для тварин це матиме великий вплив.

"У багатьох видів виявили кореляції між фазами Місяця та періодами розмноження. Частіше це спостерігається серед морських видів, але притаманне і сухопутним істотам", - пояснює астрофізик.

Також багато істот залежать від припливів та відливів. Їхнє зменшення призведе до порушення багатьох харчових ланцюжків, що нанесе непередбачений вплив на екосистеми.