Що стало з Ольгою Юнаковою - зіркою 90-х, яка перебралася жити до Іспанії (фото)

Кар’єра Ольги Юнакової

Майбутня зірка вперше вийшла на сцену у 4 роки в програмі "Веселі нотки", що тоді відбулася в Москві. Завдяки листам телеглядачів, юна виконавиця стала лауреатом з піснею "Чебурашка". На професійну сцену вона вийшла у 1990 році - як солістка гурту "Пліч-о-пліч", а у 1995 році оголосила про початок сольної кар’єри.

Також Юнакова пробувала себе в ролі ведучої. У 1996 році вона перебралася до Києва, де стала співвласницею студії звукозапису "На Кулічках Рекордз".

Випускниця Львівського музичного педагогічного училища та Київського національного університету культури та мистецтв має за плечами низку творчих здобутків, включаючи престижні нагороди, альбоми, зйомки у фільмах та роботу над десятками відеокліпів.

кадри із соцмереж Ольги Юнакової (фото: facebook.com/yunakava)

Життя в Іспанії

У 2014 році Ольга разом із чоловіком Степаном та доньками поїхала на відпочинок до Іспанії. Так склалося, що родина вирішила залишитися там, і їхня поїздка триває досі, як каже сама Ольга.

Молодші доньки Юнакової навчаються в іспанській школі, а старша, 19-річна Тереза, вивчає професії відеографа, режисера монтажу, фотографа та звукорежисера. Дівчина допомагає мамі у її професійній діяльності.

Ольга, як відомо, за кордоном продовжує виступати, а також викладає вокал.

"Я викладаю вокал. Створила дитячий колектив, дітки співають іспанською, англійською, українською, французькою, німецькою, китайською, японською. Причому самі виявляють бажання, якою мовою співати. Часом бувають замовлення на корпоративи", - ділилася зірка в інтерв’ю OBOZREVATEL.

"Нещодавно я була церемонімейстером на весіллі - спробувала себе і в такій ролі. Запросили наречені, родом з Одеси. Провела їм церемонію розпису, потім - в ресторані тамадувала. Тереза мені дуже допомагала - вона добре розбирається в техніці. Звичайно, з допомогою тата", - також говорила вона.

Чоловік Ольги, Степан, за професією хореограф, але також захоплюється масажем, і в Іспанії до нього звертаються за професійною допомогою. Крім того, він цікавиться правильним збалансованим харчуванням і часто обговорює це з родиною.

Юнакова продовжує займатися вокалом (фото: facebook.com/yunakava)

Родина мешкає в Марбельї, де орендує будинок із п’ятьма спальнями. Покупка такої нерухомості, за словами Юнакової, буде коштувати понад мільйон євро.

"Своя велика територія, басейн, зона барбекю, сад, навіть маленький городик, який я сама розбила на території. Коли тільки зняли будинок, тут майже не було рослин. Я висадила всі дерева, які можуть тут рости. Пальми, кактуси, агаву - це для краси. А ще є лимон, апельсин, мандарин, кумкват, хурма, лічі, пітахая (ще її називають фруктом дракона), авокадо. В мене є полуниця, трошки сунички", - розповідала артистка.

Ольга Юнакова переїхала до Іспанії в 2014 році (фото: facebook.com/yunakava)

Про війну

Юнакова зазначає, що карантин та повномасштабне вторгнення Росії навчили їхню родину жити одним днем. Вони не планують нічого глобального і намагаються насолоджуватися тим, що мають.

Ольга також поділилася, що після початку війни до Іспанії приїхало багато українців, але не всім вдалося влаштуватися, а тому вже повернулися до України. Сама зіркова родина не поверталася додому з моменту виїзду.

Окрім вокальної творчості, Юнакова захоплюється хореографією, тенісом, плаванням, кінним спортом і більярдом. Також вона колекціонує лялькові будиночки та реставрує меблі.

У соцмережах співачка ділиться кадрами зі своїх виступів, фото з рідними та іншими яскравими моментами.

Ольга Юнакова з чоловіком та дітьми живе в Іспанії (фото: facebook.com/yunakava)