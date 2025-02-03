Що слухають та дивляться зірки Нацвідбору: Ziferblat розкрили невідомі факти про себе

Вони вже підкорили серця слухачів своєю музикою, а тепер діляться тим, що надихає їх самих! Учасники гурту Ziferblat, які борються за право представляти Україну на "Євробаченні-2025", розповіли, які пісні звучать в їхніх плейлістах і які фільми переглядають у вільний час.

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Яка музика зараз у вашому плейлісті? Останні додані треки, улюблені виконавці.

Валентин: Зараз мало слухаю. Із сучасних виконавців подобається Олівія Родріґо. Зі старих - нині знову повернувся до The Stone Roses. Видатна група, до речі, улюбленці Девіда Бекхема. (Усміхається.)

Даниїл: Намагаюся слухати музику дозовано. Забагато мелодій можуть нашкодити моїй музичній уяві. Повертаюся до своїх підліткових уподобань: Genesis, John Denver чи Kate Bush. Хоча й для Ariana Grande знаходиться місце, дуже подобається ця співачка.

Федір: Нещодавно відкрив для себе групу A Perfect Circle, вподобав її. Оскільки настрій змінюється щодня, слухаю різне - від джазу, соулу 70-х до сучасного progressive metal. Попмузику теж не оминаю. Ziferblat (фото: instagram.com/ziferblat_band)

Яка пісня завжди підіймає вам настрій?

Валентин: The Rolling Stones - She’s a Rainbow.

Даниїл: Peter Gabriel - Solsbury Hill. Найбільш життєствердна пісня, яку я коли-небудь чув.

Федір: Sting - Englishman in New York.

Яку музику ви слухаєте під час тренувань/за кермом/у вільний час?

Валентин: Дуже різну, за настроєм. Як сумну, так і веселу. (Усміхається.)

Даниїл: Тільки ембієнт. Я навіть не можу зробити свій топ на стримінгах за рік, завжди там з'являються ембієнт-виконавці, яких ніхто не знає й навряд чи послухає. Під час тренувань завжди слухаю OST до гри Silent Hill 2 від Акіри Ямаоки чи Andrew Forrest (британський андеграундний ембієнт-виконавець). Неймовірно атмосферна музика. Ziferblat (фото: instagram.com/ziferblat_band)

Федір: Під час тренувань ритмічна та енергійна музика зазвичай допомагає, але буває, що й ембієнт може дещо “розвантажити” мозок та налаштувати голову на одну хвилю з тілом.

Улюблені виконавці з дитинства/юності?

Валентин: Genesis, Gorillaz, The Doors, “Океан Ельзи”.

Даниїл: “Океан Ельзи”, King Crimson, Шопен та The Doors.

Федір: The Beatles, Stevie Wonder, Metallica, U2.

Як музика впливає на ваш творчий процес/настрій?

Даниїл: Музика - це джерело непідробних емоцій. Тому саме вона впливає на мене найбільше.

Федір: Впливає, та ще і як! Надихає, наповнює ідеями, настрій завжди закріплюється відповідною музикою.

Які останні фільми/серіали ви переглянули? Які враження?

Валентин: Зараз більше дивлюся фільми жахів, останнім часом - фолкгорори. Дуже сподобалися два фільми режисера Арі Астера - “Спадковість” та “Сонцестояння”. Раджу.

Даниїл: Я останнім часом дивлюся кіно, щоб абстрагуватися, тому це щось просте. Нещодавно захопився Стівеном Кінґом, раніше цю атмосферу не міг розсмакувати. Дуже сподобався фільм “1408”. Ziferblat (фото: instagram.com/ziferblat_band)

Федір: Нещодавно почав дивитися “Твін Пікс”, щоб вшанувати пам'ять маестро Девіда Лінча. Обожнюю його атмосферу та персонажів, які завжди переносять тебе в інший вимір із запашним шматком вишневого пирога.

Який ваш улюблений фільм/серіал усіх часів і чому?

Валентин: Важке запитання, адже часто улюблений фільм - зовсім не найкращий, причому навіть на мою думку. Хай це буде “Велика риба” Тіма Бертона. Дивився його дуже багато разів. Дуже люблю!

Даниїл: Відповім аналогічно: складне запитання! “Велика риба” – правильно сказано. Й не шукайте тут логіку. (Сміється.) Після нього все вирує в організмі, емоції хочуть вирватися назовні. Улюблені - це все-таки “Червона пустеля” Антоніоні, взагалі вся його квадрологія на тему відсторонення від суспільства. Обожнюю більшість фільмів Берґмана. Й “Гаррі Поттер” має окреме місце у моєму серці!

Федір: Трилогія “Володар перснів” завжди зі мною, коли сумно чи хворію. Або коли треба нагадати собі, що добро завжди перемагає.

Який жанр кіно/серіалів вам подобається найбільше?

Даниїл: Побутові драми та екзистенційні фільми. Ziferblat (фото: instagram.com/ziferblat_band)

Які улюблені актори/режисери?

Валентин: Дуже люблю Тома Генкса, Робіна Вільямса.

Даниїл: Джеймс МакЕвой, Робін Вільямс, Джим Керрі, Одрі Гепберн, Дрю Беррімор, Г’ю Ґрант, Тільда Свінтон, Кірстен Данст, Колін Ферт.

Федір: Юен МакҐрегор, Брюс Вілліс, Джим Кері, Леонардо Ді Капріо, Меттью МакКонагей, Бред Пітт, Метт Деймон.

Чи є у вас guilty pleasure у світі кіно/серіалів? Тобто щось, що подобається, але дещо соромно в цьому зізнатися.

Валентин: “Американський пиріг”. (Сміється.)

Даниїл: “Американський пиріг”, серіали на телеканалі “Бігуді”.

Федір: Серіал “Дівчата Гілмор”, One Tree Hill.

Яку книгу ви зараз читаєте?

Даниїл: Це перший рік в моєму житті, коли з книгами стало складно, все через велику зайнятість. Але раджу “Голод” Кнута Гамсуна та “Пьольса” Торґні Ліндґрен.

Яка книга справила на вас найбільше враження?

Даниїл: Важко відповідати на таке запитання і вибрати з купи прочитаних книжок. Але завжди можна звернутися до дитячих непідробних емоцій, тому зараз віддаю перевагу белетристиці.

Найбільш приголомшливий для мене твір - “Мартін Іден” Джека Лондона. Найемоційніший - “Буремний перевал”. Найбільш загадковий, що пробирає до нутра, - “Замок” Кафки.

Який ваш улюблений жанр літератури?

Даниїл: Важко сказати. Мабуть, магічний реалізм, щось у дусі Борхеса чи Маркеса.

Чи є улюблені автори?

Даниїл: О. Генрі, Борхес, Кафка, Джек Лондон.

Чи впливають книги на вашу творчість/світогляд?

Даниїл: Звісно. Книги впливають найбільше.

Чи є у вас книги, які ви перечитуєте знову й знову?

Даниїл: Я не вмію перечитувати книжки.

Як вибираєте, що слухати/дивитися/читати? Маються на увазі рекомендації друзів, рейтинги або відгуки.

Даниїл: Зазвичай просто наважуюся спробувати, проглянувши обкладинку, опис.

Чи впливають ваші вподобання у музиці/кіно/літературі на ваш стиль/творчість?

Даниїл: Вони й мають на все це впливати, для того їх створили автори. Це і є культурний прогрес. Все, що ми створюємо, - породження думок та тез минулого. Своєрідний коктейль.

Чи є у вас колекції музичних платівок/книг?

Даниїл: Всі полиці в мене заставлені книжками матері чи моїми. Платівки колекціонував здебільшого брат. У мене не така велика колекція, але щось цікавеньке на вечір знайдеться. (Сміється.)