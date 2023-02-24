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Що робити, якщо зникли речі з камери зберігання в магазині: точний алгоритм

Що робити, якщо зникли речі з камери схову (20minut.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Може так трапитись, що з камери схову в магазині можуть зникнути особисті речі. У такій ситуації не варто панікувати, а дотримуватись чітких дій.

Про це повідомили на сторінці Держпродспоживслужби у Facebook.

Що робити

Зокрема, у разі крадіжки речей з камери зберігання відразу ж викликайте адміністрацію закладу і поліцію.

Важливо знати, що адміністрація супермаркету несе повну відповідальність за схоронність речей, які зберігаються у комірках схову (частина 3 статті 937 Цивільного кодексу України).

"Зберігач речей повинен відшкодувати всі збитки у разі втрати у розмірі їх вартості", - йдеться у повідомленні.

Також необхідно пригадати, що саме знаходилося у сумці, детально описати всі речі поліції, щоб зафіксувати все документально.

Якщо адміністрація магазину у випадку крадіжки речей у комірках схову відмовляється добровільно відшкодувати заподіяні збитки в повному розмірі, ви маєте право звернутися з відповідним позовом до суду.

Чи обов'язково потрібно залишати речі у камері

Зазначається, що залишення речей у камері схову в магазині - це право, а не обов’язок покупця.

У законодавстві про захист прав покупців не передбачено обов'язку покупців здавати свої речі до камер зберігання супермаркетів для реалізації права на здійснення покупок.

Однак, якщо ви прийшли в магазин із товаром, який там продається, у вас можуть вимагати залишити його у комірці для зберігання речей. Водночас взагалі не пустити вас у магазин охоронець не має права.

Раніше ми повідомляли, що робити, якщо ціна в чеку та на ціннику відрізняються.

Також ми писали, на що потрібно звертати увагу при купівлі продуктів в магазині.

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