Що робити, якщо не вистачає грошей на ліки: поради економних українців

Під час війни багато людей опинились на межі виживання. На жаль, деяким українцям іноді не вистачає грошей навіть на найнеобхідніші ліки.

Ми розпитали населення про те, як вони виходять із таких ситуацій та ділимось порадами економних українців, як можна заощадити на препаратах та що робити, коли не вистачає грошей на ліки. Детальніше про це читайте у матеріалі нижче.

Шукайте дешевші аналоги

Багато дорогих закордонних препаратів мають вітчизняні аналоги або дженерики - копії оригінального препарату, які коштують значно дешевше з низки причин.

Найкраще запитати про такі відповідники у лікаря під час призначення. Адже залежно від країни виробництва й технології конкретного виробника, препарат з однаковою кількістю тієї самої активної речовини може мати різну ефективність.

При цьому майже до кожного лікарського засобу можна підібрати аналог, який фактично не поступається за якістю, але є суттєво дешевшим.

Відстежуйте акції в аптеках

Відстежуйте акції та знижки в аптеках. Найкраще для цього підписатись на відповідні чат-боти або Telegram-канали. Також можна підписатись на розсилки від конкретних аптечних мереж.

Але коли купуєте певні ліки прозапас, наприклад від сезонних застуд, то обов'язково перевіряйте термін придатності.

Купуйте більші упаковки ліків

Коли є змога, то варто купувати великі упаковки ліків, оскільки часто так виходить дешевше, ніж коли брати у мінімальних дозах. Але це правило можна застосовувати тільки до препаратів, які призначили вам на регулярній основі.

Перевірте, чи ваші препарати є у програмі "Доступні ліки"

В Україні діє програма підтримки для населення "Доступні ліки". Вона дозволяє людям купити препарати із суттєвою знижкою, або навіть деякі з них отримати безкоштовно.

Для цього потрібно звернутися до свого лікаря, він випише рецепт, з яким треба піти в аптеку, яка бере участь у програмі. "Доступні ліки" охоплюють 72 препарати інсуліну, 9 комбінованих лікарських засобів та ще 405 інших препаратів. Повний перелік ліків можна глянути тут.

Зверніться за допомогою у благодійні фонди

Зараз в Україні діє безліч благодійних фондів, які допомагають людям, що опинились у скрутних життєвих обставинах. Наприклад, отримати ліки можна від волонтерів на платформі "Журавлі". Для цього необхідно заповнити заявку за цим посиланням.

Населення також може отримати 50% знижку на препарати від фонду "Ліки для України". Детальніше про умови надання допомоги читайте тут.

Також у деяких областях діють депутатські програми, які виділяють кошти на ліки для місцевого населення. Чи є така допомога у вашому регіоні, можна уточнити в обласній раді. При цьому доведеться надати медичний висновок, що ви справді потребуєте цих ліків.