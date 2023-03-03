Що робити, якщо прийшла повістка, а ви за кордоном: з'явилася відповідь юриста

Мобілізація в Україні, оголошена 24 лютого 2022 року, продовжується. Багато військовозобов'язаних українців ще до початку повномасштабної війни перебували за кордоном і досі не повернулися. Їх цікавить питання, що робити, якщо на адресу в Україні їм надходить повістка.

На це запитання відповіла у коментарі "Факти ICTV" юрист та адвокат Надія Грищенко.

Що робити, якщо ви за кордоном, а вам прийшла повістка

Адвокат повідомила, що повістка вручається особисто особі, яка викликається у військкомат. Тому, якщо людина за кордоном, ніхто крім неї самої отримати повістку не зможе.

Річ у тому, що після ознайомлення з документом військовозобов'язаний має поставити підпис, який і підтверджує, що особа отримала повістку і зобов'язана прийти у військкомат у зазначений час.

Відповідно, якщо особа перебуває за кордоном, вона фізично не може отримати повістку та розписатися у документі.

З вищеназваного виходить, що якщо особа перебуває за кордоном, повістку вона не отримає.

Юрист додала, що в іноземних дипломатичних установах не вручають повістки.

Крім того, якщо людина законно перетнула кордон і повідомила у військкомат про свій переїзд, то проблем із врученням повісток не повинно бути. У військкоматі будуть дані про те, що військовозобов'язаний виїхав за кордон на місце проживання.

Якщо повістку вручили родичам

Якщо повістку було видано комусь із родичів військовозобов'язаного, вони мають пояснити, що людина перебуває за кордоном і повернутися не зможе.

Слід розуміти, що повістка вважається належним чином переданою, якщо вона вручена військовозобов'язаному під особистий підпис. Тобто її не можна передавати через членів сім'ї, родичів чи друзів.

Правила вручення повісток

Вручення порядку денного проводиться через органи місцевого самоврядування, керівників підприємства, установ, організацій.

Порядки денний можуть вручатися посадовими особами територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки за місцем проживання, за місцем роботи, а також на вулиці та блокпостах.

У законі не заборонено вручати повістки в будь-якому місці після встановлення особи.