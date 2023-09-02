Що робити з грошима, які вийшли з обігу та як на них заробити: інструкція

Деякі банкноти та монети вийшли з українського обігу, тож розраховуватися ними вже не можна. Проте якщо у вас їх все ще багато, Національний банк пропонує на цьому заробити.

Що з ними можна зробити - читайте в матеріалі Styler нижче.

Які гривні вийшли з обігу

Розмінні монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок усіх років випуску та банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року більше не входять до грошового обігу України.

Їх можна обміняти на сучасні гроші до 30 вересня 2023 року включно. Тобто якщо "старими" грошима у вас є 500 гривень, тоді у відповідних установах вам видадуть їх тими банкнотами та монетами, які є в обігу.

Інфографіка: Мінфін

Куди йти, щоб обміняти гроші

До Національного банку України:

у Києві: Контрактова пл., 2А

у Дніпрі: вул. Воскресенська, 13

у Львові: вул. Коперника, 4

в Одесі: вул. Рішельєвська, 8

у Харкові: Театральна пл., 1

у Хмельницькому: вул. Володимирська, 91

До уповноважених банків:

Ощадбанк

Приватбанк

Райффайзен Банк

ПУМБ

До речі, ви також можете заробити на інших старих і пам'ятних монетах. Як саме та скільки вони коштують - дивіться в новому відео на YouTube-каналі РБК-Україна.