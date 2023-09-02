Что делать с вышедшими из обращения деньгами и как на них заработать: инструкция

Некоторые банкноты и монеты вышли из украинского обращения, поэтому рассчитываться ими уже нельзя. Однако, если у вас их все еще много, Национальный банк предлагает на этом заработать.

Что с ними можно сделать - читайте в материале Styler ниже.

Какие гривны вышли из обращения

Разменные монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек всех годов выпуска и банкноты номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года больше не входят в денежное обращение Украины.

Их можно обменять на современные деньги до 30 сентября 2023 включительно. То есть если "старыми" деньгами у вас 500 гривен, тогда в соответствующих учреждениях вам выдадут их теми банкнотами и монетами, которые в обращении.

Инфографика: Минфин

Куда идти, чтобы обменять деньги

В Национальный банк Украины:

в Киеве: Контрактовая пл., 2А

в Днепре: ул. Воскресенская, 13

во Львове: ул. Коперника, 4

в Одессе: ул. Ришельевская, 8

в Харькове: Театральная пл., 1

в Хмельницком: ул. Владимирская, 91

К уполномоченным банкам:

Сбербанк

Приватбанк

Райффайзен Банк

ПУМБ

Кстати, вы тоже можете заработать на других старых и памятных монетах. Как именно и сколько они стоят - смотрите в новом видео на YouTube-канале РБК-Украина.