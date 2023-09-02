Что делать с вышедшими из обращения деньгами и как на них заработать: инструкция
Некоторые банкноты и монеты вышли из украинского обращения, поэтому рассчитываться ими уже нельзя. Однако, если у вас их все еще много, Национальный банк предлагает на этом заработать.
Что с ними можно сделать - читайте в материале Styler ниже.
Какие гривны вышли из обращения
Разменные монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек всех годов выпуска и банкноты номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года больше не входят в денежное обращение Украины.
Их можно обменять на современные деньги до 30 сентября 2023 включительно. То есть если "старыми" деньгами у вас 500 гривен, тогда в соответствующих учреждениях вам выдадут их теми банкнотами и монетами, которые в обращении.
Инфографика: Минфин
Куда идти, чтобы обменять деньги
В Национальный банк Украины:
- в Киеве: Контрактовая пл., 2А
- в Днепре: ул. Воскресенская, 13
- во Львове: ул. Коперника, 4
- в Одессе: ул. Ришельевская, 8
- в Харькове: Театральная пл., 1
- в Хмельницком: ул. Владимирская, 91
К уполномоченным банкам:
- Сбербанк
- Приватбанк
- Райффайзен Банк
- ПУМБ
Кстати, вы тоже можете заработать на других старых и памятных монетах. Как именно и сколько они стоят - смотрите в новом видео на YouTube-канале РБК-Украина.
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