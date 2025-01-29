Що робить жінку насправді привабливою для чоловіків: вчені назвали 7 факторів

Що саме приваблює чоловіків у жінках? Зовнішність, характер чи, можливо, особливий шарм? Вчені провели низку досліджень, щоб знайти відповідь на це вічне питання. Результати вас здивують!
Що насправді приваблює чоловіків у жінках та на що вони звертають увагу, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Науковці стверджують, що симетричні риси обличчя є одним із факторів привабливості. Такі риси підсвідомо сприймаються як показник доброго здоров'я та генетичної якості.
Природний вигляд також грає значну роль. Згідно з дослідженнями Університету Копенгагена, чоловіки дають перевагу мінімальному макіяжу, який підкреслює природну красу жінки, а не ховає її під шаром косметики.
Рухи та постава жінки можуть бути навіть меншими за зовнішність. Дослідження, опубліковане в журналі Psychological Science, показало, що м'які, плавні рухи, відкрита постава та впевненість у мові тіла роблять жінку більш привабливою.
Мелодійний, теплий голос також викликає захоплення. Вчені з університету Макмастера виявили, що чоловіки віддають перевагу жінці з трохи вищим тембром голосу. Це асоціюється з молодістю та енергійністю.
Запах грає просто величезну роль у привабливості. Дослідження показали, що чоловіки надають перевагу жінці із "натуральним" запахом, а також тим, хто користується ненав'язливими, легкими парфумами.
Не лише зовнішність впливає на привабливість. Чоловіки цінують жінок, які вміють сміятися та підтримувати розмову. Дослідження Університету Канзасу підтверджує, що почуття гумору - важлива складова романтичного інтересу.
Дослідження, проведене в Гарвардському університеті, показало, що жінки, які демонструють емоційну відкритість, є більш привабливими. Вміння щиро виражати свої емоції створює відчуття близькості.
Охайність, доглянутість волосся, шкіри та одягу - важливий фактор. За даними дослідження, опублікованого в Journal of Social Psychology, чоловіки сприймають доглянутість як ознаку самоповаги та впевненості.
Привабливість - це не лише про зовнішність, а й про впевненість у собі, відкритість та здатність встановлювати зв'язок із людьми.
Звісно, кожна людина має свої унікальні уподобання, але перелічені фактори є універсальними "ключами" до серця.
Раніше ми писали про те, чому люди говорять самі з собою та наскільки це нормально.
А ще розповідали про те, які жіночі недоліки приваблюють чоловіків.
Під час написання матеріалу використані джерела: дослідження Університету Копенгагена про природню красу, дослідження Гарвардського університету, дослідження Університету Канзасу, дані Університету Макмастера, Journal of Social Psychology.