Що робить жінку насправді привабливою для чоловіків: вчені назвали 7 факторів

Зовнішність: симетрія та природність

Науковці стверджують, що симетричні риси обличчя є одним із факторів привабливості. Такі риси підсвідомо сприймаються як показник доброго здоров'я та генетичної якості.

Природний вигляд також грає значну роль. Згідно з дослідженнями Університету Копенгагена, чоловіки дають перевагу мінімальному макіяжу, який підкреслює природну красу жінки, а не ховає її під шаром косметики.

Жести, постава та мова тіла

Рухи та постава жінки можуть бути навіть меншими за зовнішність. Дослідження, опубліковане в журналі Psychological Science, показало, що м'які, плавні рухи, відкрита постава та впевненість у мові тіла роблять жінку більш привабливою.

Голос та інтонація

Мелодійний, теплий голос також викликає захоплення. Вчені з університету Макмастера виявили, що чоловіки віддають перевагу жінці з трохи вищим тембром голосу. Це асоціюється з молодістю та енергійністю.

Аромат та індивідуальний запах

Запах грає просто величезну роль у привабливості. Дослідження показали, що чоловіки надають перевагу жінці із "натуральним" запахом, а також тим, хто користується ненав'язливими, легкими парфумами.

Почуття гумору та інтелект

Не лише зовнішність впливає на привабливість. Чоловіки цінують жінок, які вміють сміятися та підтримувати розмову. Дослідження Університету Канзасу підтверджує, що почуття гумору - важлива складова романтичного інтересу.

Емоційна відкритість

Дослідження, проведене в Гарвардському університеті, показало, що жінки, які демонструють емоційну відкритість, є більш привабливими. Вміння щиро виражати свої емоції створює відчуття близькості.

Догляд за собою

Охайність, доглянутість волосся, шкіри та одягу - важливий фактор. За даними дослідження, опублікованого в Journal of Social Psychology, чоловіки сприймають доглянутість як ознаку самоповаги та впевненості.

Привабливість - це не лише про зовнішність, а й про впевненість у собі, відкритість та здатність встановлювати зв'язок із людьми.

Звісно, ​​кожна людина має свої унікальні уподобання, але перелічені фактори є універсальними "ключами" до серця.