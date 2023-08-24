Що приготував Ретроградний Меркурій кожному знаку Зодіаку: детальний прогноз

Овен

Меркурій ходить по 3 дому, а отже загальні рекомендації як раз для вас. Не займайтесь документами в ці дні, вся паперова рутина не вдаватиметься. Не найкращий час для вас для купівлі авто. Чудова нагода переглянути харчування, свій режим дня та режим роботи.

Телець

Не час вкладати кошти, інвестувати, не час загалом оперувати фінансами, бо буде все мимо. Віддайте борги, ймовірно, отримаєте повернення коштів, які комусь позичали. Також актуальна тематика дітей, можливо будете розв'язувати якісь питання пов'язані з ними, в тому числі фінансові, не виключені конфлікти з дітьми. Можливе повернення коханців.

Близнюки

Виконуватимете роботи, пов'язані з домом, може захотітися зробити ремонт, бо будете прагнути створити своє затишне тихе місце в домі. Можливі конфлікти в сім'ї, повернення додому, чи пошук нового дому, думки про дім, Батьківщину. Може бути періодом самокопання, але краще інвестуйте у свій саморозвиток.

Раки

Можуть повернутися старі друзі, проявляться таємниці, або знімете рожеві окуляри, або ж ви будете сконцентровані на усамітненні, можливо навіть як наслідок від розкриття тих таємниць. Не займаємось документальними питаннями, білетами, покупками, переоформленням авто і т. п. - не на часі.

Лев

Не час займатися фінансовими питаннями та крупними покупками, також не найкращий період для інвестицій. Можуть прийти ідеї, як заробити, загалом буде багато думок про гроші. А також будете розв'язувати питання з друзями, можливі якісь поїздки разом з друзями.

Діва

Займіться собою, але, будь ласка, без кардинальних змін. Займіться саморозвитком, своїм здоров'ям, найкращим вкладенням буде інвестиція у власне Я. Можуть піднятися питання здоров'я, не перепрацьовуйте, відпочивайте вчасно.

Терези

Захочеться побути наодинці, вивчити якусь таємну інформацію, поглибитися у власне Я, у психологію, езотерику і т.п.. Також можливі поїздки за кордон, або діяльність яка пов'язана з оформленням документів за кордон. Також чудова нагода відкрити для себе нове бачення і сприйняття світу.

Скорпіон

Можуть піднятися питання кредитів, поверніть до цього періоду те, що позичали.

Взагалі інвестиції - не ваш коник ці кілька тижнів, тож без крупних вкладень. Можуть бути сварки та не порозуміння з друзями, стримуйтесь, на стільки, на скільки можете.

Стрілець

Багато думок буде про роботу, ваш статус, чудовий час підвищити кваліфікацію, також можуть повернутися старі колеги з роботи з певними пропозиціями. Можуть повернутися старі партнери, коханці, вияснення стосунків з ними. Можливі непорозуміння з коханими.

Водолій

Ловіть назад старих коханців. Вже скоро прийдуть закривати незавершені питання. Теж можливі конфлікти з дітьми, може здаватися, що вони вас провокують, намагайтесь проговорювати та не вибухати. Не час брати кредити, наведіть лад у фінансах.

Козеріг

Меркурій ходитиме по тематиці здоров'я та рутини, тож ймовірно захочете схуднути, поправитися, зайнятися своїм здоров'ям. До речі, гарний час зробити чек-ап організму. Може виникнути ідея поїхати за кордон, але можуть бути певні складнощі, перевіряйте уважно білети.

Риби

Риби в цей час дуже будуть поглинуті тематикою дому, сім'ї, можливі непорозуміння, багато думок про домівку, де жити, як, з ким. Ймовірно захочете змінити рутину, зробити ремонт. Але краще після завершення ретро-Меркурія, бо потім передумаєте.