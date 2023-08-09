Що потрібно зробити, щоб у будинку завжди водилися гроші

Не зберігайте гроші у хаосі

Згідно з прикметами, гроші люблять порядок та чистоту, тому не зберігайте їх у брудних гаманцях, розкиданими по кишенях та сумках, або під подушкою.

Варто вибрати правильне місце для їх зберігання. Наприклад, можна використовувати гарну скриньку або сейф. Також регулярно прибирайте і протирайте місце зберігання грошей, щоб воно не припадало пилом і не засмічувалося.

Не рахуйте гроші на ніч

Прикмети пояснюють, що гроші не люблять темряву і тишу, тому не рахуйте їх на ніч або при поганому освітленні. Це може призвести до того, що гроші підуть від вас або завдадуть вам неприємностей.

Краще рахуйте гроші вранці або вдень, при хорошому світлі та в гарному настрої. Також не рахуйте чужі гроші або ті купюри, які ви повинні віддати. Це може призвести до конфліктів або втрати довіри.

Не шкодуйте гроші на благодійність

Гроші люблять щедрість та подяку, тому не шкодуйте їх на благодійність чи подарунки.

Якщо дотримуватись цього, то гроші можуть повернуться до вас у більшій кількості або принесуть вам удачу та щастя.

Робіть подарунки собі

Якщо не отримувати радості від грошей - вони приходити не будуть. Тому не забувайте про свої потреби.

Нехай це будуть навіть невеликі сюрпризи у вигляді улюбленого тістечка або шоколадки, але вони мають бути регулярними й вас радувати.

До слова, якщо хочете, щоб фінансовий потік зростав - обсяги покупок для себе також повинні зростати.

Підтримуйте порядок вдома

Фінансові потоки дуже погано циркулюють, якщо вдома постійний безлад, розкидані речі та присутня безліч старих непотрібних речей. Сміття, зламані меблі, рваний одяг, розбитий посуд - все це може призвести до серйозного зниження удачі.