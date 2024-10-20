Що носити в дощову погоду: 5 практичних образів з пальто і шкіряним бомбером

Вовняне пальто + джемпер + легінси

Для стильного повсякденного луку пригляньте теплі легінси або лосини, які можна носити з довгими светрами та пальто. Доповніть образ чоботами з широкими халявами, шарфом та місткою сумкою. Не забудьте про парасольку.

Образ на дощову осінь (фото: instagram.com/dinahansen)

Шкіряний бомбер + джинси + берет

Також пригляньте на осінь шкіряну куртку-бомбер у стилі оверсайз коричневого відтінку. Вона добре поєднуватиметься з будь-якими джинсами та брюками, а також взуттям на підборах. Доповніть образ стильним беретом та сумкою-багетом.

Лук зі шкіряною курткою (фото: instagram.com/monamali_)

Трикотажна сукня + тренч + чоботи

Також у гардеробі восени має бути одна або кілька суконь: надягайте коротку чорну і доповніть її тренчем або теплим пальто. Стильним доповненням до образу стануть шкіряні чоботи з квадратними носками.

Образ із мінісукнею (фото: instagram.com/sylviemus_)

Стьобана куртка + спідниця до колін + чоботи

Стьобана куртка - універсальна річ на осінь, яку можна носити як із джинсами та брюками, так і зі спідницями та сукнями. Пригляньте такий образ: спідниця міді, в'язаний джемпер, коротка стьобана куртка та високі чоботи. Розбавити лук можна мініатюрною сумкою контрастного кольору.

Образ на осінь зі спідницею (фото: instagram.com/vikilefevre)

Довгий тренч + джинси + кросівки

Для прогулянок у парку восени вибирайте максимально розслаблений лук: широкі джинси, светр або гольф-водолазку та довгий тренч. Доповнять образ зручні кросівки чи кеди.

Лук з тренчем (фото: instagram.com/cassklatzkow)