Що носити в дощову погоду: 5 практичних образів з пальто і шкіряним бомбером

В осінньому гардеробі мають бути варіанти одягу як на суху та теплу погоду, так і на похмуру. І якщо ви вже приглянули наймоднішу куртку на осінь, зверніть увагу і на інші варіанти верхнього одягу.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що носити в дощові дні та в той же час виглядати стильно.
Для стильного повсякденного луку пригляньте теплі легінси або лосини, які можна носити з довгими светрами та пальто. Доповніть образ чоботами з широкими халявами, шарфом та місткою сумкою. Не забудьте про парасольку.
Образ на дощову осінь (фото: instagram.com/dinahansen)
Також пригляньте на осінь шкіряну куртку-бомбер у стилі оверсайз коричневого відтінку. Вона добре поєднуватиметься з будь-якими джинсами та брюками, а також взуттям на підборах. Доповніть образ стильним беретом та сумкою-багетом.
Лук зі шкіряною курткою (фото: instagram.com/monamali_)
Також у гардеробі восени має бути одна або кілька суконь: надягайте коротку чорну і доповніть її тренчем або теплим пальто. Стильним доповненням до образу стануть шкіряні чоботи з квадратними носками.
Образ із мінісукнею (фото: instagram.com/sylviemus_)
Стьобана куртка - універсальна річ на осінь, яку можна носити як із джинсами та брюками, так і зі спідницями та сукнями. Пригляньте такий образ: спідниця міді, в'язаний джемпер, коротка стьобана куртка та високі чоботи. Розбавити лук можна мініатюрною сумкою контрастного кольору.
Образ на осінь зі спідницею (фото: instagram.com/vikilefevre)
Для прогулянок у парку восени вибирайте максимально розслаблений лук: широкі джинси, светр або гольф-водолазку та довгий тренч. Доповнять образ зручні кросівки чи кеди.
Лук з тренчем (фото: instagram.com/cassklatzkow)
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Для написання матеріалу були використані Instagram-сторінки модних блогерів: Dina Hansen, Mona, Sylvie Mus, Anne-Victoire Lefevre, CASSANDRA KLATZKOW.