Що можна їсти після 18:00 і не хвилюватися за фігуру: список продуктів

Нежирна риба

Риба, багата на білки та корисні омега-3 жирні кислоти, допомагає насититися без перевантаження організму. Вибирайте запечену або приготовлену на пару рибу, наприклад, хек, тріску або лосось.

Куряче чи індиче філе

Ці види м’яса містять багато білка, який сприяє відновленню м’язів і прискорює метаболізм. Готуйте їх без фритюру - запечіть або приготуйте на грилі.

Овочі

Сирі, тушковані або запечені овочі є ідеальним варіантом для легкої вечері. Вони низькокалорійні, багаті на клітковину та вітаміни. Особливо корисними є огірки, кабачки, броколі, шпинат.

Обирайте на вечерю легкі продукти (фото: freepik.com)

Яйця

Варені яйця або омлет із білків стануть чудовим варіантом. Яйця легко засвоюються і надовго дарують відчуття ситості.

Грецький йогурт або кефір

Молочні продукти з низьким вмістом жиру сприяють покращенню травлення і містять мало калорій. Вибирайте продукти без цукру та штучних добавок.

Морепродукти

Креветки, кальмари чи мідії - відмінне джерело білка з мінімальною кількістю жиру. Готуйте їх на пару чи варіть, уникаючи соусів із високим вмістом калорій.

Супи-пюре

Овочеві супи-пюре — легкі та корисні страви, які можна їсти навіть пізно ввечері. Вони добре насичують і не перевантажують шлунок.

Ягоди та фрукти з низьким глікемічним індексом

Вечірній перекус можна доповнити ягодами (полуниця, чорниця, малина) або фруктами, такими як ківі, грейпфрут чи зелене яблуко.

Горіхи (в невеликих кількостях)

Мигдаль чи волоські горіхи містять корисні жири, які сприяють відновленню організму під час сну. Але важливо обмежитися невеликою порцією (до 30 г).

Сир із низьким вмістом жиру

Цей продукт багатий на білок і кальцій, що допомагає організму відновлюватися вночі. Він легко засвоюється і не створює відчуття важкості.

Основні правила вечірнього харчування:

Уникайте важкої, жирної та смаженої їжі.

Не переїдайте - порція повинна бути легкою, але поживною.

Вечеряйте за 2-3 години до сну, щоб організм встиг переварити їжу.

Їсти ввечері можна, якщо вибирати правильні продукти. Збалансоване харчування в будь-який час доби допоможе зберегти здоров’я та фігуру!