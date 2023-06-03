Що не можна робити з кухонним столом, аби не привернути бідність та нещастя

Стіл є одним із центральних предметів меблів, він знаходиться в кожному будинку. З ним пов'язано багато прикмет, яких варто дотримуватись, щоб уникнути негараздів. Зокрема, категорично не можна сидіти на столі, і цьому є важливе пояснення.

Що може статись, якщо сісти на стіл - читайте на Styler нижче .

Народні прикмети

Ще здавна стіл вважається священним місцем. В результаті, якщо сісти на стіл, то можна отримати серйозне покарання.

У житті такої людини виникнуть величезні проблеми, пов’язані зі здоров’ям, особистим життям та фінансовим станом. Не виключено, що людина зіткнеться з бідністю, самотністю та численними недугами.

Стіл - місце, за яким люди їдять чи працюють. Забруднювати цю поверхню не можна. Не варто забувати, що на обідній стіл ставляться тарілки з їжею.

Вважається, якщо на стіл сів незнайомий чоловік. В результаті така неповага приведе в дім скандали і хвороби.

Зараз в прикмети мало хто вірить та дотримуються їх не всі. Однак, сидіти на столі - це елементарна неповага до господарів дому та членів їх сім'ї.

Не можна стукати по столі

Існує прикмета, що не можна стукати по столі, щоб не привертати до себе негаразди. Заборонено стукати по столі не лише рукою, але й виделками, ножами, ложками, чашками або ключами.

Також не можна ставити сумку на стіл, бо це притягує бідність та скандали.

Також залишений на столі ніж притягує у життя людини сварки, хвороби та інші неприємності.

Окрім того, категорично не можна залишати стіл неприбраним на ніч. Це призведе до хвороб членів сім'ї. А витирати стіл сухою серветкою або рукою - до бідності та голоду.

Не можна також класти на стіл ювелірні прикраси. Згідно з прикметою, стіл, як і піч, є провідником між світами. Залишаючи цінні речі на столі, можна уявно переступити межу з потойбіччям, турбуючи духів померлих.