Що не можна робити при закладеному вусі та сірчаній пробці: лікар назвав небезпечні методи

Звичні способи очистити вуха й видалити вушну сірку - є небезпечними. Вони не те, що не позбавлять цих проблем, а можуть призвести до травм.

Про те, що не можна робити при закладеності вуха та сірчаній пробці, аби не нашкодити здоров'ю, розповів отоларинголог Дмитро Зінь.

Чому не можна діставати сірчану пробку самостійно

При неналежній гігієні вух може утворюватись сірчана пробка. Оскільки вона скупчується зовсім близько до барабанної перетинки, то природне її видалення неможливе. Спроби дістати сірку підручними предметами - є небезпечними.

"Ні в якому разі не намагайтесь самостійно діставати сірчану пробку. Скоріш за все ви проштовхнете її в середину й пошкодите барабанну перетинку. При закладенні вуха та сірчаній пробці не можна нагрівати вухо, вимити звідти сторонні предмети", - наголошує лікар.

Також не варто випробовувати на собі народні методи, бо це може лише нашкодити здоров'ю.

"Закапайте у вухо трьох відсотковий розчин перекису водню, після чого полежте на хворому вусі 5 хвилин. Якщо це не допомогло - звертайтесь до лікаря", - додає Зінь.

Як запобігти утворенню сірчаної пробки

Очищення вушних каналів від сірки відбувається самостійно. Тому людині потрібно лише правильно видалити накопичення цієї речовини.

Найчастіше це роблять ватяними косметичними палички - але це велика помилка.

З їх допомогою людина лише частково очищує канал, а решту сірки утрамбовую вглиб. Це може спровокувати утворення сірчаної пробки або навіть призвести до запалення вуха.

Прибирати сірку можна тільки спеціальними паличками з обмежувачами. Саме вони не дозволять глибоко "ввійти" у вушний канал. При цьому заборонено використовувати звичайні ватяні палички, сірники, зубочистки, шпильки, спиці для в'язання чи тому подібному.

Також не варто застосовувати вушні свічки, бо можна травмувати вухо або отримати опіки. Недоцільно чистити вуха щодня або через день. Достатньо це робити раз на тиждень.