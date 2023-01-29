Що не можна робити вранці: найвідоміші та найвірніші прикмети

Чому ранкові ритуали важливі

Після пробудження людина перебуває у підвішеному стані. Їй потрібен час, щоб повністю прокинутися, усвідомити себе та почати планувати день.

Якщо в такі хвилини зробити установку на позитив, весь день буде вдалим. Якщо людина прокидається з незрозумілим відчуттям дискомфорту, то ранкові ритуали допоможуть цей стан усунути й тим самим убережуть від негативної енергії весь день.

Народні прикмети про ранок

Щоб день став вдалим – потрібно вставати одразу на обидві ноги. Перший крок потрібно розпочинати з лівої ноги. Така звичка здається незначною, але вона може багато чого в житті змінити.

Після пробудження та до підйому не можна співати. Також не варто співати мелодії перед сніданком. Якщо вірити прикметам - ранковий спів може закінчитися сльозами наприкінці дня.

Намагайтеся вранці не розбити посуд. Це єдиний час доби, коли розбита чашка чи тарілка не до добра. Якщо ж така неприємність сталася, то протягом дня варто проявити обережність та уникати будь-якого негативу.

На сніданок не рекомендується вживати рибу. Згідно з прикметами, такий сніданок може спричинити неприємності для людини.

Не можна вранці давати гроші в борг. Якщо так вчинити, то є велика ймовірність, що назад ваші гроші вже не повернуться. Або ваші відносини з позичальником сильно зіпсуються.

Перед виходом з дому, починайте взуватись з правої ноги – це вбереже ваш шлях від неприємностей.