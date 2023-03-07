Що не можна робити перед 8 Березня: застороги для жінок і чоловіків

8 Березня відзначають Міжнародний жіночий день, а точніше день боротьби за права жінок. В Україні це свято ще не скасували та не перенесли, тому готуватися до дати все ж варто.

Що не можна робити напередодні 8 Березня - читайте нижче в матеріалі Styler.

Що категорично заборонено перед святом

Не вбивайте павуків, особливо якщо вони плетуть павутиння. Інакше у вашому будинку будуть злидні та горе.

Жінкам варто бути в цей день не в жіночому колі. Давні прикмети кажуть, що тоді рік може пройти в плітках і без уваги об'єкта вашої симпатії. Обов'язково має бути хоч один чоловік в оточенні.

Не проводьте день на самоті. Тоді у вашому домі до літа не буде жодного гостя.

Не сумуйте вранці, тому що так пройде весь день і справдяться ваші страхи.

Не прибирайте вдома. Вимиєте весь позитив і виметете всю радість.

Не ходіть у старих речах, інакше притягнете до себе хвороби та проблеми.

Батьку не можна сваритися з дочкою, інакше стосунки ніколи не налагодяться.

Спостереження пращурів

У цей день в давнину часто спостерігали повернення птахів із теплих країв. Їхній приліт завжди означав відхід зими та настання тепла. Для того, щоб прискорити цей процес, можна повісити шпаківню та годівничку. Таким чином предки ніби закликали птахів додому.

Серед інших спостережень - погода. Якщо напередодні 8 березня погода псується, такою буде й осінь. Тому можете зайнятися підживленням рослин, посадкою розсади та іншими городно-польовими справами. Насіння потрібно спочатку збризкати водою, окреслити їх безіменним пальцем і сказати: "Ви виростаєте, урожай хороший приносите".

Для залучення удачі наші пращури готували перед 8 березня чорну юшку. Це стародавня страва, яку готують на огірковому розсолі, додають коріння та прянощі.

Подейкують, що існувала традиція, коли жінка в'язала своєму обранцю якусь річ. Він повинен був проходити в ній до обіду, а потім сказати, чи було йому зручно. Якщо так, то сімейне життя буде злагодженим, а якщо ні - можуть виникати непорозуміння та труднощі.