Що не можна робити, коли телефон впав у воду: помилки, які його лише "доб'ють"
З багатьма може трапитись неприємність - телефон впаде у воду. У такому випадку не варто робити помилок, які ще більше нашкодять смартфону.
Що категорично не можна робити - читайте на Styler нижче.
Не вмикайте його
Загалом, якщо включити смартфон у вологому стані, то є великий ризик викликати коротке замикання і перегрів, що може привести до ще більш серйозного пошкодження пристрою.
Сушити феном або трясти
Фен може пошкодити чутливі елементи всередині смартфона і погіршити пошкодження. А спроби видути воду з середини в більшості випадків призводять до того, що краплі забиваються в важкодоступні кути.
Не розбирайте смартфон самостійно
Багато хто намагається самостійно розібрати смартфон, щоб просушити його. Однак, краще нехай це зробить спеціаліст.
Що робити, якщо телефон впав у воду
Вийміть батарею з телефону
Робити це треба швидко. Залишайте телефон у розібраному вигляді. Це допоможе знизити імовірність короткого замикання.
Дістаньте sim-картку
Картки через вологу можуть просто зіпсуватися, покритися нальотом і перестати працювати.
Зніміть все гаджета
Намагайтесь швидко зняти чохол та кришку, щоб максимально відкрити для вентиляції середину телефону. Простежте, щоб ці деталі були сухими.
Покладіть розібраний телефон у рис
Попередньо телефон потрібно загорнути у суху серветку, а лише потім покласти у рис. Рис вбере в себе залишки вологи, що можуть бути всередині апарата.
Раніше ми повідомляли, як зарядити смартфон вдвічі швидше.
Також ми писали, як максимально знизити стрес від сповіщень у смартфоні.