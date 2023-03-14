Что нельзя делать, когда телефон упал в воду: ошибки, которые его только "добьют"
Со многими может случиться неприятность - телефон упадет в воду. В таком случае не стоит совершать ошибок, которые еще больше навредят смартфону.
Что категорически нельзя делать - читайте на Styler ниже.
Не включайте его
В общем, если включить смартфон во влажном состоянии, то велик риск вызвать короткое замыкание и перегрев, что может привести к еще более серьезному повреждению устройства.
Сушить феном или трясти
Фен может повредить чувствительные элементы внутри смартфона и усугубить повреждения. А попытки выдуть воду изнутри в большинстве случаев приводят к тому, что капли забиваются в труднодоступные углы.
Не разбирайте смартфон самостоятельно
Многие пытаются самостоятельно разобрать смартфон, чтобы просушить его. Однако лучше пусть это сделает специалист.
Что делать, если телефон упал в воду
Извлеките батарею из телефона
Делать это нужно быстро. Оставляйте телефон в разобранном виде. Это поможет снизить вероятность короткого замыкания.
Достаньте sim-карту
Карточки из-за влаги могут просто испортиться, покрыться налетом и перестать работать.
Снимите все гаджеты
Старайтесь быстро снять чехол и крышку, чтобы максимально открыть для вентиляции середину телефона. Проследите, чтобы эти детали были сухими.
Положите разобранный телефон в рис
Предварительно телефон нужно завернуть в сухую салфетку, а затем положить в рис. Рис впитает остатки влаги, которые могут быть внутри аппарата.
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