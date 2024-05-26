Догляді за пупком дитини: що можна і не можна робити, щоб не нашкодити малюку

Після народження дитини дуже важливо правильно доглядати за пупком, аби туди не потрапила інфекція. Разом із тим, не варто часто промивати його, адже так він довше заживатиме.

Про те, як правильно доглядати за пупком немовляти, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Ламалу клінік в Instagram.

Як доглядати за пупком немовляти

Після народження малюка пуповину, що забезпечувала кровообіг між плодом і плацентою перетискають та перерізають. Зазвичай, протягом першого тижня життя пупковий залишок підсихає і відділяється, утворюючи пупок.

"В догляді за пупком немає нічого складного. Але іноді батьки отримують поради, що суперечать сучасним рекомендаціям і виникає плутанина, через це росте тривожність у батьків", - каже педіатр Тетяна Колінько.

Правила догляду за пупком новонародженого:

все залежить від того, у яких умовах відбувалися пологи. Якщо дитина народилася за межами пологового будинку, або при цьому була нестача медичних ресурсів (не було стерильних інструментів для перерізання пуповини), то лише тоді під час догляду треба використовувати антисептик, бо є ризик виникнення омфаліту (інфекції пупка)

якщо пологи відбулися у медичному закладі, тоді рекомендується лише сухий догляд за пуповиною. Основа догляду - чистота та сухість

періодично треба забезпечувати доступ повітря. Повітряні ванни сприятимуть підсиханню та відділенню залишку пупка

підгузок не повинен закривати пупок. Для цього можна використовувати спеціальні моделі із вирізом або просто підгортати звичайний підгузок

при зміні підгузка треба слідкувати за чистотою та сухістю пупка

часто мити пупковий залишок не варто. У разі забруднення чи потрапляння сечі достатньо промити водою з милом і м'яко просушити

якщо водопостачання централізоване, то воду кип'ятити не треба. Якщо ж вода з відкритих джерел, то її треба прокип'ятити

використовуйте вільний одяг, щоб не перетискати ділянку пупка

Потрібно періодично надавати доступ повітря до пупка, щоб він швидше зажив (фото: Freepik)