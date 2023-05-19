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Що категорично не можна робити на Вознесіння Господнє: 8 головних заборон

Православні скоро відзначатимуть Вознесіння Господнє (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Наталя Коваль

Вознесіння Господнє - одне з найважливіших релігійних свят, яке відзначають православні в Україні та інших країнах світу. Цього дня віруючі відзначають сходження Ісуса Христа на небо.

У день цього великого церковного свята рекомендується дотримуватися деяких заборон та обмежень. Що саме не можна робити - читайте нижче у матеріалі Styler.

Що не можна робити в день Вознесіння

Не проводьте гучні заходи та розваги

Вознесіння Господнє - день, коли церковні служби та молитви набувають особливого значення. Тому утримайтеся від організацій гучних свят чи галасливих заходів, щоб вшанувати духовний характер цього дня.

Уникайте роботи та важких фізичних навантажень

Піднесення є святом, коли віруючі віддають данину пам'яті та захоплення Ісусу Христу. Тому рекомендується утриматися від сильної фізичної активності та трудових занять, щоб зосередитись на духовному перетворенні.

Не беріть участь у конфліктах та сварках

Цей день - час миру, кохання та примирення. Тому намагайтеся уникати конфліктних ситуацій та сварок, прагніть миру та гармонії у стосунках з іншими людьми.

Не виявляйте святкову байдужість та зневагу

Вознесіння Господнє - день, який закликає нас задуматися про духовні цінності та віру. Тому не демонструйте зневагу та святкову байдужість, а постарайтеся провести цей день з особливою пошаною та повагою.

Не нехтуйте відвідуванням церкви та участю у богослужінні

Це особливий день для відвідування храму та участі у церковних службах. Тому намагайтеся відвідати богослужіння, взяти участь у молитвах та поклонінні, щоб поринути у духовну спільність.

Уникайте дорогих розкішних покупок

Священики рекомендують утриматися від розкішних витрат і заходів у це свято, спрямуйте свої думки та зусилля на глибше розуміння віри та власної духовності.

Не забувайте про духовне самовдосконалення

Вознесіння Господнє - це не тільки день відпочинку та свята, але й можливість звернутися до свого внутрішнього світу. Постарайтеся відволіктися від повсякденних турбот і приділіть час саморозвитку та духовному зростанню.

Не нехтуйте благодійністю

Цього дня слід надати підтримку та допомогу тим, хто потребує. Проявіть милосердя, зробіть добру справу, надавайте допомогу нужденним, щоб привнести світло та любов у їхнє життя.

Дотримання цих заборон допоможе вам перейнятися глибинним сенсом цього свята та зміцнити вашу віру.

Коли Вознесіння у 2023 році в Україні

Вознесіння Господнє в Україні цього року відзначатиметься 25 травня. Це свято відзначається у сороковий день після Великодня і завжди припадає на четвер.

Піднесення є одним із дванадцяти великих свят православної церкви і має важливе духовне значення для віруючих.

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