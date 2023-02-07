Що категорично не можна позичати сусідам: ці предмети позбавлять успіху та принесуть фінансові проблеми

Гроші

Не позичайте гроші, якщо вони у вас у домі останні. Навіть якщо на карті у вас уся зарплата. Інакше матимете проблеми з фінансами. Є нюанс - позичити можна гроші заможній людині на короткий термін. Коли вона їх поверне – вона поділиться з вами своїм фінансовим успіхом.

Не можна позичати гроші вночі чи ввечері у понеділок, після заходу сонця та перед великими святами. Не варто позичати в день народження когось із членів сім'ї, особливо дітей.

Якщо близький родич вирушив у подорож, то цього дня не можна позичати або брати у борг гроші.

Хліб та сіль

За народними прикметами заборонено віддавати останній шматок хліба з дому. Це обіцяє бідність. Не дають хліб з порога і не віддають з дому після заходу сонця -– обіцяє непорозуміння у сім'ї.

У солі потужна енергетика і дати її у борг - притягнути чужі неприємності у свій будинок, своє особисте життя чи на роботі. Якщо у вас попросили сусіди сіль - просто подаруйте та не беріть її назад.

Одяг

Особисті речі нагромаджують енергетику своїх господарів. Взяти такий одяг можна лише у тому випадку, якщо ви впевнені у добрих намірах людини. Якщо одяг дуже потрібний, то потрібно за нього віддати кілька монет - це прибере негатив.

Посуд

Якщо вашій сусідці щось знадобилося, то варіантів тут небагато - або відмовити, або подарувати, або продати за гроші. Просто дати в борг не можна - можете накликати неприємності на свій дім.

Віник

Цей предмет вважається сильним пристосуванням для очищення енергетики. З давніх часів вважали, що позичати віник не можна. Це позбавляє будинок захисту та приваблює неприємності.