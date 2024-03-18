На що хворіли фараони й чим заражені єгипетські мумії: результати досліджень шокують
Мешканці Стародавнього Єгипту могли хворіти внаслідок потрапляння в організм різних паразитів та збудників інфекцій. Нещодавно вчені проаналізували, чим були заражені єгипетські мумії та які хвороби могли спіткати навіть фараонів.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що "відкрили" вченим прадавні мумії та на що саме хворіли давні єгиптяни.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: IFLScience, Advances in Parasitology.
Що "розповіли" вченим прадавні мумії
Згідно з результатами метааналізу досліджень, присвячених єгипетським муміям, мешканці Стародавнього Єгипту мали найрізноманітніші хвороби - від паразитів до інфекцій.
Деякі паразитарні інфекції могли навіть призводити до анемії та інших виснажливих станів.
Якщо говорити про досліджувані вченими мумії, то:
- близько 66% з них були інфіковані різними видами хробаків
- близько 40% - заражені головними вошами
- близько 22% - мали малярію
Паразити та інфекції були небезпечними як для простих людей, так і для фараонів (ілюстративне фото: pixabay.com)
На що хворіли мешканці Стародавнього Єгипту
Проведене у Долині царів дослідження показало наявність Plasmodium falciparum - збудника однієї з найсмертельніших форм малярії - у 4 із 16 мумій.
Серед інфікованих був і відомий на весь світ давньоєгипетський фараон XVIII династії Тутанхамон. В його організмі виявили два штами цього захворювання (хоча помер він, найімовірніше, не від нього).
В цілому, з 221 проаналізованої мумії позитивний результат на малярію дослідники виявили у 49.
92% мумій, інфікованих малярією, мали пористі кістки та інші симптоми анемії.
За словами Пірса Д. Мітчелла з Кембриджського університету, це захворювання могло:
- серйозно впливати на рівень дитячої смертності
- впливати на фізичну витривалість і продуктивність значної частини населення
- сприяти виникненню виснажливої анемії в античних спільнотах вздовж Нілу
Умови життя в Єгипті - не найлегші (ілюстративне фото: pixabay.com)
Серед інших паразитів, знайдених у муміях, був збудник токсоплазмозу, пов'язаний із шизофренією, який передається при контакті з кішками (яких у давньому Єгипті вважали священними тваринами).
Близько 10% мумій були інфіковані вісцеральним лейшманіозом, який також може спричиняти анемію та є смертельним у 95% нелікованих випадків.
У деяких муміях знайшли шлункових черв'яків (зокрема риб'ячого ціп'яка, який міг потрапляти в організм внаслідок споживання недостатньо провареної риби з річки Ніл).
У мумії, що зберігається в Манчестерському музеї, вчені виявили також черв'яків у мозку.
У мумії чоловіка на ім’я Нахт (який працював ткачем у царській похоронній каплиці в Фівах) дослідники виявили трихінельоз - паразитарну інфекцію, що передається через недостатньо проварену свинину. Вона може проникати в м'язову тканину, а у важких випадках - призводити до смерті внаслідок ураження серця.
Крім того Нахт (як і 65% інших досліджених мумій), страждав від шистосомозу - гострого паразитарного захворювання, викликаного черв'яками роду Schistosoma (кров'яними сисунками), що вражають кровоносні судини та сечовивідні шляхи.
Насамкінець у 40% з 218 проаналізованих мумій, виявили наявність головних вошей.
Нагадаємо, раніше відомий археолог розгадав "прокляття фараонів", яке вбивало людей, і розповів, як його уникнути.
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