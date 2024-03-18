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На що хворіли фараони й чим заражені єгипетські мумії: результати досліджень шокують

Понеділок 18 березня 2024 15:02
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На що хворіли фараони й чим заражені єгипетські мумії: результати досліджень шокують Мешканці Стародавнього Єгипту боролись із безліччю хвороб (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Мешканці Стародавнього Єгипту могли хворіти внаслідок потрапляння в організм різних паразитів та збудників інфекцій. Нещодавно вчені проаналізували, чим були заражені єгипетські мумії та які хвороби могли спіткати навіть фараонів.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що "відкрили" вченим прадавні мумії та на що саме хворіли давні єгиптяни.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: IFLScience, Advances in Parasitology.

Що "розповіли" вченим прадавні мумії

Згідно з результатами метааналізу досліджень, присвячених єгипетським муміям, мешканці Стародавнього Єгипту мали найрізноманітніші хвороби - від паразитів до інфекцій.

Деякі паразитарні інфекції могли навіть призводити до анемії та інших виснажливих станів.

Якщо говорити про досліджувані вченими мумії, то:

  • близько 66% з них були інфіковані різними видами хробаків
  • близько 40% - заражені головними вошами
  • близько 22% - мали малярію

На що хворіли фараони й чим заражені єгипетські мумії: результати досліджень шокують

Паразити та інфекції були небезпечними як для простих людей, так і для фараонів (ілюстративне фото: pixabay.com)

На що хворіли мешканці Стародавнього Єгипту

Проведене у Долині царів дослідження показало наявність Plasmodium falciparum - збудника однієї з найсмертельніших форм малярії - у 4 із 16 мумій.

Серед інфікованих був і відомий на весь світ давньоєгипетський фараон XVIII династії Тутанхамон. В його організмі виявили два штами цього захворювання (хоча помер він, найімовірніше, не від нього).

В цілому, з 221 проаналізованої мумії позитивний результат на малярію дослідники виявили у 49.

92% мумій, інфікованих малярією, мали пористі кістки та інші симптоми анемії.

За словами Пірса Д. Мітчелла з Кембриджського університету, це захворювання могло:

  • серйозно впливати на рівень дитячої смертності
  • впливати на фізичну витривалість і продуктивність значної частини населення
  • сприяти виникненню виснажливої анемії в античних спільнотах вздовж Нілу

На що хворіли фараони й чим заражені єгипетські мумії: результати досліджень шокують

Умови життя в Єгипті - не найлегші (ілюстративне фото: pixabay.com)

Серед інших паразитів, знайдених у муміях, був збудник токсоплазмозу, пов'язаний із шизофренією, який передається при контакті з кішками (яких у давньому Єгипті вважали священними тваринами).

Близько 10% мумій були інфіковані вісцеральним лейшманіозом, який також може спричиняти анемію та є смертельним у 95% нелікованих випадків.

У деяких муміях знайшли шлункових черв'яків (зокрема риб'ячого ціп'яка, який міг потрапляти в організм внаслідок споживання недостатньо провареної риби з річки Ніл).

У мумії, що зберігається в Манчестерському музеї, вчені виявили також черв'яків у мозку.

У мумії чоловіка на ім’я Нахт (який працював ткачем у царській похоронній каплиці в Фівах) дослідники виявили трихінельоз - паразитарну інфекцію, що передається через недостатньо проварену свинину. Вона може проникати в м'язову тканину, а у важких випадках - призводити до смерті внаслідок ураження серця.

Крім того Нахт (як і 65% інших досліджених мумій), страждав від шистосомозу - гострого паразитарного захворювання, викликаного черв'яками роду Schistosoma (кров'яними сисунками), що вражають кровоносні судини та сечовивідні шляхи.

Насамкінець у 40% з 218 проаналізованих мумій, виявили наявність головних вошей.

Нагадаємо, раніше відомий археолог розгадав "прокляття фараонів", яке вбивало людей, і розповів, як його уникнути.

Читайте також, як єгиптолог став жертвою "прокляття мумій" після відкриття гробниці.

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