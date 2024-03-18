Чем болели фараоны и чем заражены египетские мумии: результаты исследований шокируют

Жители Древнего Египта могли болеть в результате попадания в организм различных паразитов и возбудителей инфекций. Недавно ученые проанализировали, чем были заражены египетские мумии и какие болезни могли постичь даже фараонов.

При подготовке материала были использованы следующие источники: IFLScience, Advances in Parasitology.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что "открыли" ученым древние мумии и чем именно болели древние египтяне.

Что "рассказали" ученым древние мумии

Согласно результатам метаанализа исследований, посвященных египетским мумиям, у жителей Древнего Египта встречались самые разные болезни - от паразитов до инфекций.

Некоторые паразитарные инфекции могли даже приводить к анемии и другим изнурительным состояниям.

Если говорить об исследуемых учеными мумиях, то:

около 66% из них были инфицированы различными видами червей

около 40% - заражены головными вшами

около 22% - имели малярию

Паразиты и инфекции были опасны как для простых людей, так и для фараонов (иллюстративное фото: pixabay.com)

Чем болели жители Древнего Египта

Проведенное в Долине царей исследование показало наличие Plasmodium falciparum - возбудителя одной из самых смертельных форм малярии - у 4 из 16 мумий.

Среди инфицированных был и известный во всем мире древнеегипетский фараон XVIII династии Тутанхамон. В его организме обнаружили два штамма этого заболевания (хотя умер он, вероятнее всего, не от него).

В общей сложности, из 221 проанализированной мумии положительный результат на малярию исследователи обнаружили у 49.

92% мумий, инфицированных малярией, имели пористые кости и другие симптомы анемии.

По словам Пирса Д. Митчелла из Кембриджского университета, это заболевание могло:

серьезно влиять на уровень детской смертности

влиять на физическую выносливость и производительность значительной части населения

способствовать возникновению изнурительной анемии в античных сообществах вдоль Нила

Условия жизни в Египте - не самые легкие (иллюстративное фото: pixabay.com)

Среди других паразитов, найденных в мумиях, был возбудитель токсоплазмоза, связанный с шизофренией, который передается при контакте с кошками (считающимися в древнем Египте священными животными).

Около 10% мумий были инфицированы висцеральным лейшманиозом, который также может вызвать анемию и смертелен в 95% нелеченных случаев.

В некоторых мумиях нашли желудочных червей (в том числе рыбьего цепня, который мог попадать в организм вследствие потребления недостаточно проваренной рыбы из реки Нил).

В мумии, которая хранится в Манчестерском музее, ученые обнаружили также червей в мозгу.

В мумии мужчины по имени Нахт (работавшего ткачем в царской погребальной часовне в Фивах) исследователи обнаружили трихинеллез - паразитарную инфекцию, передаваемую из-за недостаточно проваренной свинины. Она может проникать в мышечную ткань, а в тяжелых случаях - приводить к смерти вследствие поражения сердца.

Кроме того Нахт (как и 65% других исследованных мумий) страдал от шистосомоза - острого паразитарного заболевания, вызванного червями рода Schistosoma (кровяными сосунками), поражающими кровеносные сосуды и мочевыводящие пути.

В заключение у 40% из 218 проанализированных мумий, обнаружили наличие головных вшей.