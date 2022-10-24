Що допоможе швидко зігрітися у холоди: всі корисні лайфхаки та список продуктів

Як не замерзнути на вулиці

Одягайтеся багатошарово та тепло. Декілька шарів одягу зігріють вас краще, ніж один теплий светр. Відмінно підійде термобілизна як нижній шар, який зберігає тепло тіла і не пропускає вологу. Зверху вдягайте одяг із флісу або вовни.

Верхній одяг повинен захищати від опадів та морозу – куртка, пальто, пуховик. При сильних морозах під куртку можна одягати теплу жилетку - її можна зняти, якщо стане спекотно.

Обов'язково носіть шапки, шарфи та рукавички – кровообіг на холоді концентрується всередині тіла і найвразливішими стають голова, руки та ноги.

Взуття має бути по сезону і по погоді - воно має бути теплим, але ноги потіти в хутрі не повинні.

Не стійте на одному місці. В холод намагайтеся не стояти та не сидіти на одному місці - земля промерзає швидко, і ніяке взуття захистити вас не зможе. Рух допомагає покращити кровообіг. Рухайтеся навіть, коли стоїте на зупинці транспорту.

Випийте щось гаряче. На вулиці швидко зігрітися вам допоможе будь-який гарячий напій – чай чи кава. А ще він допоможе підтримати баланс рідини. Цукор додасть калорій, а природно й енергії.

Як зігрітися у приміщенні

Одягніться в сухе та тепле. Коли ви прийшли з холодної вулиці, то одразу ж переодягайтесь у теплий та сухий одяг. Його можна заздалегідь залишити біля батареї чи сушки.

З'їжте щось гаряче. Для регулювання внутрішньої температури організму потрібна енергія для спалювання. Тому в холодну пору намагайтеся хоча б раз на добу їсти гарячу їжу, а після приходу з вулиці обов'язково.

Грійте ліжко. Використовуйте для обігріву спального місця будь-які доступні способи - електроковдру або електрогрілку. У крайньому разі - налийте в пляшки (краще скляні) гарячу воду, загорніть у рушник і покладіть під ковдру.

Провітрюйте, але не робіть протяги. Навіть у холодну пору провітрювати житло потрібно обов'язково. При цьому слідкуйте, щоб не було протягів – закривайте двері між кімнатами, засувайте штори. Найоптимальніше - провітрити вранці, після пробудження й в кожній кімнаті по черзі.

Зробіть зарядку. Невелика п'ятихвилинна розминка вам допоможе покращити кровообіг і швидко зігрітися.

Важливо! Лікарі рекомендують не використовувати для швидкого зігрівання алкогольні напої та гарячий душ. У першому випадку спиртне притупить почуття холоду і можна пропустити небезпечний стан. І алкоголь розширює судини, а від цього організм швидше втрачає тепло.

У другому випадку гаряча вода порушить природний баланс шкіри, розширить судини та знизить тиск. Є ризик отримати опіки, оскільки після охолодження шкіра який завжди адекватно сприймає температуру.

Які продукти допомагають швидко зігрітися

Фахівці рекомендують вживати в холодну пору теплі продукти та страви - супи, бульйони, каші. Ситний суп на бульйоні з овочами варто їсти на ніч – тепло буде до ранку.

Річ у тому, що головним терморегулятором в організмі людини є щитовидна залоза. Вона виробляє гормон тироксин, який бере участь у регуляції теплообміну, підвищує інтенсивність обміну речовини та допомагає виділяти тепло.

Щоб тренувати роботу щитовидки, потрібно регулярно їсти волоські горіхи, вівсянку, імбир, морські водорості та морепродукти.

Коли печінка людини починає засвоювати білки – тоді починає підвищуватися температура тіла. А значить, у холоди варто включити до раціону більше рослинного та тваринного білка. Білок міститься у м'ясі, молочних продуктах, яйцях та рибі.

Також для тепла важливі калій та магній – вони допомагають кровообігу та гарній терморегуляції. Ці корисні елементи є в бобових, моркві, гарбузі, буряках, капусті, куразі та фініках.

Не забувайте про спеції – вони допомагають прискорити процес обміну речовин і організм почне сам нагріватися. Використовуйте всі гострі та пряні спеції – карі, хрін, гірчиця, перець, корінь імбиру, кориця, шафран.

Будьте обережні з гострими спеціями перед виходом на холодну вулицю та перед сном – це може нашкодити. А ось на обід, сніданок чи ранню вечерю – якраз.

У чай чи каву можна додавати корицю, кардамон та імбир.