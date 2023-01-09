Що допоможе швидко позбутися гикавки: запам'ятайте ці ефективні способи
Навряд чи є людина, яка не стикалася в своєму житті з таким явищем як гикавка. Зазвичай гикавка швидко з'являється і проходить так непомітно, що ми навіть не замислюємося про причини її виникнення.
Однак, у деяких ситуаціях від неї потрібно швидко позбутися. Що допоможе вирішити таку проблему - читайте нижче.
Гикавка - це повторювані скорочення (спазми) діафрагми в поєднанні зі звуком, що виникає внаслідок змикання голосових зв’язок.
Спровокувати гикавку можуть такі фактори:
- занадто швидке споживання їжі;
- переїдання;
- газовані напої чи гостра їжа;
- стрес або емоційне збудження
- вживання алкоголю;
- різкі перепади температури;
- куріння;
- ковтання повітря під час жування гумки.
Як позбутися гикавки
- Затисніть ніс, затримайте дихання і спробуйте випити склянку води. Якщо перша спроба провалилася, пробуйте знову;
- Потрібно випити воду зі склянки за допомогою одразу двох соломинок, причому одну соломинку потрібно щільно притискати до стінки склянки. Ковтки води мають бути великими;
- Вдихніть, а потім видихніть усе повітря і затримайте дихання. Одночасно закрийте вуха і висуньте якомога далі язик;
- З’їжте щось кисле, наприклад, шматок лимона;
- Спробуйте сильно покашляти, щоб спричинити звуження діафрагми і зупинити гикавку;
- Прикладіть щільно до рота паперовий пакет і дихайте в нього. Зробіть швидкі та глибокі вдихи-видихи десять разів;
- Додайте у воду кубики льоду і прополощіть горло крижаною водою;
- Затримайте дихання і тричі ковтніть.
Немовлята гикають, так само як і діти, підлітки та дорослі. Насправді у дітей до 12 місяців часто виникає гикавка. Якщо ви хочете, можете спробувати зупинити її, годуючи грудьми або даючи трохи води. Однак, якщо гикавка не припиняється протягом декількох годин, зверніться до лікаря.
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