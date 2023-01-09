Что поможет быстро избавиться от икоты: запомните эти эффективные способы
Вряд ли есть человек, который не сталкивался в своей жизни с таким явлением как икота. Обычно икота быстро появляется и проходит так незаметно, что мы даже не задумываемся о причинах ее возникновения.
Однако в некоторых ситуациях от нее нужно быстро избавиться. Что поможет решить такую проблему - читайте ниже.
Икота - это повторяющиеся сокращения (спазмы) диафрагмы в сочетании со звуком, возникающим вследствие смыкания голосовых связок.
Спровоцировать икоту могут следующие факторы:
- слишком быстрое потребление пищи;
- переедание;
- газированные напитки или острая пища;
- стресс или эмоциональное возбуждение
- употребление алкоголя;
- резкие перепады температуры;
- курение;
- глотание воздуха во время жевания резинки.
Как избавиться от икоты
- Зажмите нос, задержите дыхание и попытайтесь испить стакан воды. Если первая попытка провалилась, попробуйте снова;
- Нужно выпить воду из стакана с помощью двух соломинок, причем одну соломинку нужно плотно прижимать к стенке стакана. Глотки воды должны быть большими;
- Вдохните, а затем выдохните весь воздух и задержите дыхание. Одновременно закройте уши и выдвиньте как можно дальше язык;
- Съешьте что-нибудь кислое, например, кусок лимона;
- Попробуйте сильно покашлять, чтобы вызвать сужение диафрагмы и остановить икоту;
- Приложите плотно ко рту бумажный пакет и дышите в него. Сделайте быстрые и глубокие вдохи-выдохи десять раз;
- Добавьте в воду кубики льда и прополощите горло ледяной водой;
- Задержите дыхание и трижды проглатыте.
Младенцы икают, равно как и дети, подростки и взрослые. На самом деле у детей до 12 месяцев часто возникает икота. Если вы хотите, можете попытаться остановить ее, кормя грудью или давая немного воды. Однако, если икота не прекращается в течение нескольких часов, обратитесь к врачу.
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