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Що не так з чізбургером? Лікар розповіла всю правду про популярний фастфуд

Чи корисний чізбургер та чи варто його їсти (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Чізбургери асоціюються зі шкідливою їжею швидкого приготування. Проте вони можуть бути частиною здорового харчування при правильному приготуванні та вживанні у помірних кількостях.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку лікаря, тренера та експерта з харчування Уляни Вернер.

Чи корисний чізбургер

За словами лікаря, чізбургер збалансований за кількістю білків, жирів та вуглеводів. Як виявилось, такий прийом їжі буде набагато збалансованіший ніж, наприклад з'їсти корисну вівсянку з фруктами та медом.

Однак, справа не лише в калоріях, жирах, білках та вуглеводах.

Є ще й склад нутрітивний, який потрібно оцінювати. А у чізбургера він звісно не найкращий, адже містить багато різноманітних ароматизаторів підсилювачів смаку та багато іншого шкідливого.

"Якщо ви обираєте чисто баланс по калоріях, білках, жирах та вуглеводах то чізбургер вам точно підійде. А якщо по нутрітивному складу, то я б не радила його їсти часто", - додала Уляна Вернер.

Скільки калорій у чізбургері

Кількість калорій може відрізнятися та залежати від розміру страви, вмісту мʼяса та способу приготування.

Звичайний чізбургер, приготований з котлети, булочки, салату, помідору та цибулі, може містити близько 250-300 калорій. Тоді як при додаванні й інших інгредієнтів та збільшення розміру кількість калорій може досягати понад 1000.

Додамо, що кількість жиру змінюється залежно від мʼяса, способу приготування та начинки. Менше жиру містять котлети з нежирного мʼяса (курки, індички).

Важливим є і спосіб готування. Варто обирати гриль або випікання, адже такі способи призводять до того, що страва містить меншу кількість жиру.

Для багатьох фастфуд під час подорожі є просто спасіння, інакше довелося б жити весь день на печиві з водою. Однак, під час купівлі їжі на вулиці завжди залишається ризик отримати кишкову інфекцію, навіть якщо ця точка вже перевірена вами на безпеку.

Раніше ми повідомляли, як зробити фастфуд здоровим та корисним.

Також читайте, що станеться з організмом, якщо кожного дня їсти фастфуд.

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