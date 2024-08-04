Що буде з цінами на генератори і скільки ще зарядних станцій треба українцям

– Україна переживає другий великий блекаут за період повномасштабної війни. Енергетична інфраструктура майже повністю зруйнована, тому українці розраховують лише на самих себе. Чи помітили ви, що попит на генератори змінився у порівнянні з першим блекаутом?

– Звичайно, до першого блекауту ніхто не був готовий. Купували все, що було на ринку, не звертаючи особливої уваги на характеристики. Всі думали, що будь-який генератор - це панацея, і він закриє абсолютно всі побутові потреби. Брали найдешевший, а значить найменшої потужності, генератор - на 2-2,5 кВт. І він дійсно мінімальні потреби закривав, тобто свою функцію аварійного джерела енергопостачання виконував.

Інша ситуація склалася з приходом в Україну аномальної спеки. Зараз більшим попитом користуються генератори потужністю від 5 кВт. Вони забезпечують роботу практично всіх основних споживачів у приватному будинку: світло, інтернет, холодильник, телевізор, кондиціонер, насос для подачі води (полив), бойлер (для нагріву води), обігрівач та інші. В структурі попиту такі генератори займають приблизно 70 відсотків.

Загалом під час цього блекауту попит на генератори зріс у 6-8 разів у порівнянні з минулим роком. В деякі дні продажі генераторів доходили до 400 одиниць на день.

Зарядні станції також в червні б'ють всі рекорди: продажі виросли у 2,3 раза у порівнянні з попереднім рекордним серпнем 2023 року.

Як зміняться ціни на генератори (ілюстрація: Віталій Носач РБК-Україна)

– Чи пам'ятаєте ви перший блекаут? Як налагоджували поставки генераторів, які основні труднощі виникали?

– Безумовно, тоді ми вперше зіткнулися з такою проблемою. В умовах війни ніхто не розумів, як розвиватиметься ситуація і скільки генераторів нам потрібно.

Ми робили певні прогнози, готувалися до значного попиту, тому вже в серпні імпортували великий об'єм генераторів. Але навіть уявити тоді не могли масштаби майбутніх проблем з електроенергією. Пригадую, лише протягом одного місяця (листопад 2022 року) ми перевершили об'єм проданих генераторів за весь попередній рік на 30 відсотків.

Телефони нашої команди розривались від дзвінків: усім були конче потрібні генератори. Насамперед, ми допомагали об'єктам соціально значущої інфраструктури: лікарням, аптекам тощо. Генераторів не вистачало, ми фактично працювали "з коліс".

До прикладу, шукали постачальників генераторів, які є в наявності на сайтах німецьких рітейлерів, і викуповували в них всі залишки на складах. З Польщі, Німеччині, Італії, Іспанії їхали десятки фур з генераторами в Україну. Вони були потрібні людям негайно, тому ми не могли робити передзамовлення та чекати декілька місяців.

У Львові ми створили логістичний хаб, бо європейські водії боялися їхати далі. Отримавши з Європи товар ми власними силами доставляли товар по Україні.

– До цьогорічного блекауту ви вже були готові? Скільки ще генераторів потрібно українцям?

– Питання риторичне, адже спрогнозувати, як розвиватиметься ситуація в країні практично неможливо. Однозначно можемо сказати одне: наразі ми можемо закрити будь-які потреби населення у потужностях: в мережі доступні генератори від 2 до 12 кВт, також під замовлення поставляємо генератори більшої потужності.

Зазначу, що в Україні є певний дефіцит генераторів потужністю 200 кВт, 500 кВт і навіть 1 мВт, адже нікому не вигідно зберігати їх на складах у великих об'ємах. Саме такі генератори забезпечують великі об'єкти, до прикладу багатоквартирні будинки, об'єкти соціальної інфраструктури, офіси. Ми здійснюємо їхню поставку в Україну і надаємо сервісне та гарантійне обслуговування, що дуже важливо з огляду на підвищену складність експлуатації цього обладнання.

Що буде зі світлом восени (ілюстрація: Getty Images)

– З якими труднощами можуть зіткнутися користувачі генераторів під час спекотного літа? Як відрізняється експлуатація генераторів у різні пори року?

– Основна різниця - це підвищений ризик перегріву генератора влітку. Обов'язково слід встановлювати генератор з хорошою циркуляцією повітря та захистом від прямих сонячних променів та опадів.

У жодному випадку не можна накривати генератор. Часто бачу, що люди навіть роблять спеціальний шумозахисний короб для генератора. Це дуже небезпечно, адже він повністю перекриває відведення вихлопних газів. Через перегрів спершу знижується ефективність роботи генератора, іншими словами він генерує меншу потужність, а потім повністю виходить з ладу.

Через кожні 4-5 годин генератору слід давати 1 годину перерви на охолодження. Перед повторним запуском необхідно перевірити рівень мастила та палива і за необхідністю долити. На жаль, в умовах, коли світла немає інколи 10 і більше годин, люди не дотримуються цих правил і до нашого сервісного центру потрапляють вже зіпсовані генератори.

– Як часто загалом покупці звертаються до ваших сервісних центрів?

– Як показав досвід блекаутів, генератори масово виходили з ладу через неправильне підключення та експлуатацію. Основна проблема в тому, що люди досить часто не читають інструкцію. Коли щось йде не так, одразу телефонують, або везуть генератор нам. Ми консультуємо, пояснюємо і після цього, як правило, проблем більше не виникає. Загалом, ситуації бувають різні.

Нещодавно в один з наших сервісних центрів зателефонував клієнт і каже: я заправив генератор пальним і моторною оливою, а він все одно не працює. Виявилось, що генератор розмістили під нахилом, тому автоматичний датчик, який виявляє присутність оливи, не спрацьовував. Після фіксації генератора в горизонтальному положенні проблема зникла.

Бувають випадки неправильного підключення генераторів до електричної мережі будинку. Коли в мережу повертається централізоване електропостачання, то воно одразу потрапляє в працюючий генератор. В результаті згорає альтернатор, тобто та частина, яка виробляє електроенергію. Двигун продовжує працювати, але електрика не виробляється. Також інколи неправильно рахують потужність приладів і перевантажують генератор.

Левову частку таких ситуацій можна уникнути, якщо на етапі покупки проконсультуватись з нашими фахівцями. Для нас важливо забезпечувати підтримку клієнта як під час покупки, так і в процесі експлуатації генератора.

Що краще - генератор чи зарядна станція (ілюстрація: Getty Images)

– Чи звертаються до вас люди, які придбали генератор, наприклад, в інтернет-магазині і не знають, що далі з ним робити?

– Так, і це досить непоодинокі випадки. Адже ніяких гарантій та сервісу, купуючи в інтернеті чи на ринку, люди не отримують. Нерідко до нас звертаються державні структури, які тим чи іншим чином отримали генератори і не знають, що з ними далі робити, адже мова йде про потужні генераторні установки від 15 кВт і більше. Ми ж працюємо з імпортерами великих станцій і крім надання покупцям "першої", тобто найнижчої, ціни, можемо забезпечити сервісне обслуговування таких станцій.

– Які найважливіші фактори слід враховувати при виборі генератора для домашнього використання, крім потужності? Як визначити пріоритетні прилади для підключення?

– Для початку треба розуміти: генератор - це резервне живлення. Тому для себе слід вирішити, які з побутових приладів підключити до нього першочергово. Потім порахувати сумарну потужність цих приладів та підібрати генератор. Обов'язково враховуйте коефіцієнти пускових струмів. Наприклад, насос в момент ввімкнення споживає втричі більше енергії від норми.

– Як максимально оптимізувати споживання енергії та забезпечити стабільну роботу?

– Передусім, підключати до генератора тільки ті прилади, які дійсно потрібні. Також слід зменшити потужність приладів, в яких є така можливість. Наприклад, фену, електричного бойлера тощо.

Як зміняться ціни на генератори в Україні (ілюстрація: Віталій Носач РБК-Україна)

– Які новинки на полицях слід чекати найближчим часом?

– У серпні ми чекаємо інверторний генератор з дизельним двигуном. Це новинка, якої досі не було на ринку не лише України, але й світу. Насамперед, це був запит від наших військових. Адже для зарядки обладнання, зокрема й станцій Starlink, їм потрібен більш чистий струм, який забезпечує саме інверторний генератор. А чому дизельний - бо це основний вид палива в українському війську.

Такого продукту досі не існувало в світі. По суті ми будемо вперше презентувати українцям генератор, який розроблений суто під ринок України.

– Як, на вашу думку, ситуація з відключеннями вплинула на розвиток ринку генераторів та пов'язаних з ними послуг (оренда, встановлення, ремонт)?

– Ми бачимо в цій сфері великі перспективи, особливо, що стосується послуг з ремонту та проведенню технічного обслуговування генераторів. Тому ми також активно працюємо в цьому напрямку.

– Однією з популярних альтернатив генераторам є портативні зарядні станції (Ecoflow та інші). Чи мають вони переваги перед генераторами?

– Я б сказала, що вони доповнюють один одного. Зарядні станції більш зручні у використанні там, де неможливо використовувати генератор, наприклад в багатоквартирних будинках. Але час їхньої роботи обмежений ємністю батареї. Тому при довготривалих відключеннях зарядні станції можна зарядити від генератора.

Крім того, на відміну від зарядних станцій, генераторам потрібно робити регламентне технічне обслуговування, тобто заміну мастила та фільтрів. Якщо генератор дизельний, то слід використовувати сезонне паливо.

– Які ваші прогнози щодо цін на генератори? Чи очікуєте ви можливий стрибок вартості восени?

– У нас ціни точно не будуть змінюватись як мінімум до кінця року. Ми розуміємо, наскільки чутливим є питання відсутності світла в домівках і цілком усвідомлюємо фінансове навантаження, яке лягло на плечі наших співгромадян. Тому ціни тримаємо і будемо надалі тримати.

Також, щоб полегшити процес придбання генератора, ми вже давно ввели механізм розтермінування і на сьогодні левова частка покупок генераторів в нашій мережі здійснюється саме цим шляхом.