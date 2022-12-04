Падіння цін, попит на будинки з укриттями. Що буде з ринком нерухомості у 2023 році

На яке житло буде попит у 2023 році

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну та оголошення військового стану - ринок нерухомості суттєво просів. Попит дуже впав, а реєстри було закрито. Поступово така тенденція змінилася. Українці все ж таки цікавляться покупкою житла, але вимоги зараз дуже змінилися.

Основна вимога зараз у покупців квартир, щоб житло знаходилося далеко від військової інфраструктури, аеропортів і так далі.

Також збільшилась кількість запитів на житло за містом. Звичайно, там є вода, пічки, можна опалювати будинок дровами.

Президент Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України Юрій Піта розповів Pro Гроші, на яке житло в Україні буде попит у 2023 році.

За його словами, важливий для покупця тепер і поверх будинку.

"З початком масових відключень електроенергії по Україні важливим стало ще питання поверху, на якому пропонують покупцям житло. Проблема в ліфтах, які не працюють без світла, не тільки для мешканців квартир. Проблема є і для потенційних покупців, яким просто складно показати житло, якщо воно є на 20-му поверсі або вище. Тому до квартир на високих поверхах просто не доходять", - сказав Юрій.

Солідарний з Юрієм та кандидат економічних наук Олександр Хмелевський. Він також упевнений, що війна накладе свій відбиток у запитах клієнтів на купівлю житла.

"Попит матиме житло, яке знаходиться подалі від військових об'єктів та об'єктів критичної інфраструктури. Також перевагу матиме житло, розташоване поряд з бомбосховищами, підземними станціями метро або підземними паркінгами", - сказав Олександр.

Експерт повідомляє, що покупці ретельніше вивчатимуть технічні характеристики будинку: з яких матеріалів виготовлений, чи теплий, чи має газові плити, яка в будинку система опалення, водопостачання і т. д.

"Під час масових відключень електроенергії жителі тих будинків, де були встановлені електроплити, не мали можливості приготувати їжу. Жителі тих будинків, система опалення в яких працювала на електриці, змушені були жити в холодних квартирах. На всі ці моменти покупці тепер звертатимуть увагу при виборі нерухомості", - резюмував він.

Засновник та CEO Ribas Hotels Group Артур Лупашко дав свій прогноз щодо житла на заході України.

"Особливо на заході України можу зазначити, що на смарт-апартаменти, безумовно, буде попит у зв'язку з масовим переїздом населення до цього регіону", - повідомив експерт.

Житло в багатоповерхівках може незабаром не мати попиту (фото: РБК-Україна)

Які будуть ціни на житло у 2023 році

Так, експерт Олександр Висоцький припускає, що в 2023 році нерухомість можна буде купити за цінами, які вдвічі нижчі за довоєнні.

"Під час кризи і навіть війни нерухомість все одно виглядає привабливим активом. Але поточна економічна ситуація впливає на ринок і ціна нерухомості знижується. Я думаю, що ще до весни 2023 вона дійде до мінімального рівня. Ті, хто опинився в цей момент з кешем , можуть купити нерухомість за цінами вдвічі меншими за довоєнні", - вважає він.

Висоцький наводить приклад кризи в США 2007 року.

"Але вартість нерухомості поверталася на рівень 2007 року приблизно 10 років. Навіть якщо в 2023 році ви "зловите" нерухомість на самому дні, то зростання чекатимете довго. А деякі об'єкти зовсім не повернуться в ціні до рівня, який був до війни. Мене не влаштовує таке довге повернення інвестицій та тенденції на ринку нерухомості в цілому. Тому моя рекомендація зараз краще тримати гроші готівкою. А якщо ви власник бізнесу, то реінвестуйте в нього", - резюмував Висоцький.

Експерт Хмелевський зазначає, що ціни на квартири у гривнях зросли в середньому на 20%, тоді як у доларах знизилися на 10%. Продавці не поспішають знижувати ціни, тоді як більшість покупців не готові купувати за нинішніми цінами.

Аналітик компанії Esperio Олександр Болтян вважає, що ціни на вторинну нерухомість в Україні впадуть до 15% вже цієї зими.

"Аналітики очікують, що у 2023 році українці будуть готові торгувати і продавати свою нерухомість дешевше, щоб мати готівку на руках. Це пояснюється тим, що на тлі війни та невпевненості в тому, що твоє житло залишиться цілим, наявність грошових заощаджень виглядає більш раціонально ", - каже він.

Представник одеської корпорації "КУБ" Олег Левковський вважає, що ціни зростуть на те житло, на яке буде попит. Первинний ринок житла відійде убік.

“Зараз квадратний метр коштує 35 000 грн. Це на 9000 грн більше, ніж у лютому. У нашому місті (Одеса) зберігаються середні характеристики. "На зростання цін і цінник за метр впливають проблеми з логістикою та зростанням долара, безпека та географічне розташування", - резюмував він.

Що буде з ринком житла у 2023 році

Багато аналітиків впевнені, що якщо війна в Україні продовжиться і в 2023 році - ні про який підвищений попит на житло не може бути й мови. Багато українців втратили дах над головою під час повномасштабного вторгнення РФ і грошей на купівлю нового житла вони не мають.

"Якщо загроза нової війни збережеться, то значна кількість людей, які мають гроші на купівлю житла, витратять їх на купівлю нерухомості за кордоном. У цьому випадку відновлення ринку нерухомості відбуватиметься досить повільно і довго. Хоча через війну сотні тисяч українців втратили своє житло, проте більшість з них не має грошей на відновлення власного житла чи придбання нового. Тому велике значення матиме готовність держави за кошти чи кошти іноземних донорів відновити зруйновані будинки та побудувати нові", - повідомив нам Олександр Хмелевський.

Цікаво, що свою думку на запитання озвучила нам і таролог Наталіс Доміні. За її словами, на ринку нерухомості у 2023 році буде затишшя.

"Карти показують мені, що у 2023 році не проходитиме активна робота у сфері купівлі-продажу нерухомості. Рік, який дуже наповнений почуттями: українок, що роз'єднані зі своїми чоловіками, та дітей, які не бачать батьків. Поки йде війна, є дуже сильні міграційні коливання. Наступна фаза – по-справжньому робоча буде після закінчення кармічної для України ситуації – війни. Тоді і буде нова хвиля міграції, буде велика потреба у вторинному житлі, так і новобудовах", - повідомила таролог.

Експерт Хмелевський зазначає, що відновленню ринку сприяло б розвиток іпотечного кредитування. Як відомо, держава вже запровадила низку пільгових іпотечних програм для певних категорій населення.

"Але поки що обсяги таких кредитів залишаються відносно невеликими. Встановлення Нацбанком облікової ставки на рівні 25% річних і плани зберегти таку ставку до 2024 року робить розвиток іпотечного кредитування неможливим. Тобто, швидше за все, після війни попит на ринку нерухомості, хоч і відновлюватиметься, однак у найближчі 2 роки не досягне рівня 2021 року", - повідомив він.

За прогнозом Хмелевського, у 2023 році очікується подальше зниження цін на нерухомість у доларовому еквіваленті в середньому на 15-20%, хоча у гривнях через девальвацію ціни зростатимуть.